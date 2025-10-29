Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z ogrodem na sprzedaż w Kameno, Bułgaria

2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Vinarsko, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Vinarsko, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy parterowy dom z ogrodem w miejscowości Vinarsko w obwodzie Burgas. Dom o powier…
$96,896
Dom 3 pokoi w Trastikovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Trastikovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy parterowy, nieumeblowany dom "na tapę" z ogrodem we wsi Trustikovo. Dom ma powi…
$64,106
