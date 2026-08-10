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Domy na sprzedaż w Kameno, Bułgaria

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10 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Kameno, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Kameno, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 181 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy przestronny, umeblowany, parterowy dom z ogrodem w miejscowości Kameno. Dom ma …
$137,631
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Dom 4 pokoi w Polski Izvor, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Polski Izvor, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 280 m²
Piętro 2/2
dowód tożsamości 33891248 Cena: 248,500 euro Ludność: Czerni Vrch, BurgasPokój: 4Powierzchni…
$285,123
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Dom 4 pokoi w Vinarsko, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Vinarsko, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy dwupiętrowy dom z podwórkiem i GARAŻEM w miejscowości Vinarsko w obwodzie Burgas. …
$151,235
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Polski Izvor, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Polski Izvor, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/1
dowód tożsamości 33895136 Cena: 127,400 euro Ludność: Czerni Vrch, BurgasPokój: 3Powierzchni…
$145,356
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Dom 3 pokoi w Vinarsko, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Vinarsko, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/2
dowód tożsamości 33637958Sprzeda? dziedziniec ze starym domem w wsi Vinarsko, Kameno wspólno…
$39,818
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Dom 3 pokoi w Vinarsko, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Vinarsko, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Liczba kondygnacji 1
Single- Storey House z podwórzem w miejscowości Vinarsko, Burgas Region Oferujemy na sprzeda…
$98,293
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 4 pokoi w Polski Izvor, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Polski Izvor, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 Nowy Dom Build na sprzedaż 124; Wieś w pobliżu Burgas (20 km) IBG Real Estates ma przyjemn…
$199,472
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Bungalow w Vinarsko, Bułgaria
Bungalow
Vinarsko, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Opis przedmiotu: Dom znajduje się na działce 820 metrów kwadratowych. Całkowita powierzchnia…
$95,348
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 3 pokoi w Vinarsko, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Vinarsko, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy parterowy dom z ogrodem w miejscowości Vinarsko w obwodzie Burgas. Dom o powier…
$96,896
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Dom 6 pokojów w Kameno, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Kameno, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 188 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy przestronny, umeblowany, ODNOWIONY i ZGAZYFIKOWANY dwupiętrowy dom z DUŻYM BASENEM…
$215,480
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Parametry nieruchomości w Kameno, Bułgaria

z garażem
z Ogród
z Basen
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