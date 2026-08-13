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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kalofer, Bułgaria

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1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Kalofer, Bułgaria
Willa 4 pokoi
Kalofer, Bułgaria
Pokoje 4
Powierzchnia 450 m²
Agencja „SQARE” ma do dyspozycji swoich klientów i współpracowników: Słoneczna, przestron…
$27,119
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