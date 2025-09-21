Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Kableshkovo
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Kableshkovo, Bułgaria

nieruchomości komercyjne
6
Hotel Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Hotel 210 m² w Kableshkovo, Bułgaria
Hotel 210 m²
Kableshkovo, Bułgaria
Powierzchnia 210 m²
Opis przedmiotu: Exclusive Offer! Oferujemy na sprzedaż duży i piękny w pełni umeblowany dom…
$328,535
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się