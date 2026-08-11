Zezwolenie na pobyt w Bułgaria

Informacje o programie imigracyjnym

Program uzyskania zezwolenia na pobyt w Bułgarii dla zagranicznych emerytów pozwala legalnie mieszkać w kraju, korzystać z europejskiego systemu opieki zdrowotnej, otwartych kont bankowych, kupić nieruchomości, a następnie ubiegać się o stałe miejsce zamieszkania i obywatelstwo.

Podstawą jest uzyskanie emerytury państwowej w kraju zamieszkania. Nie jest wymagana inwestycja w nieruchomości.

Program jest szczególnie popularny wśród emerytów w Izraelu, Rosji, Ukrainie, Kazachstanie, Białorusi i innych krajach ze względu na niskie koszty rejestracji, niskie koszty życia i łagodny klimat.

Po uzyskaniu dokumentu pobytowego małżonek (a) może ubiegać się o status w ramach programu łączenia rodzin.