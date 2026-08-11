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Zezwolenie na pobyt w Bułgaria

Bułgaria Bułgaria
Termin odbioru: od 3 miesięcy
Koszty: od
$5,702
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Zezwolenie na pobyt w Bułgaria
Zezwolenie na pobyt
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Informacje o programie imigracyjnym

Uzyskanie zezwolenia na pobyt w Bułgarii na podstawie rejestracji przedstawicielstwa handlowego zagranicznego przedsiębiorstwa.

Program jest odpowiedni dla właścicieli firm, dyrektorów firm, pracowników, jak również osób wyznaczonych przez przedstawicieli handlowych zagranicznego podmiotu prawnego. Przedstawicielstwo jest zarejestrowane w bułgarskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej i nie prowadzi działalności handlowej, lecz stanowi podstawę uzyskania zezwolenia na pobyt.

Status jest wydawany na okres do jednego roku z możliwością nieograniczonego przedłużenia. Po pięciu latach pobytu możliwe jest złożenie wniosku o pobyt stały, a następnie o obywatelstwo bułgarskie zgodnie z wymogami prawa.

Korzyści
Termin odbioru
Termin odbioru
od 3 miesięcy
Koszty
Koszty
od
$5,702
Dodatkowy dochód
Dodatkowy dochód
Tak
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Zezwolenie na pobyt w Bułgaria
Bułgaria Bułgaria
od
$5,702
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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