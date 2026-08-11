Zezwolenie na pobyt w Bułgaria

Informacje o programie imigracyjnym

Uzyskanie zezwolenia na pobyt w Bułgarii na podstawie rejestracji przedstawicielstwa handlowego zagranicznego przedsiębiorstwa.

Program jest odpowiedni dla właścicieli firm, dyrektorów firm, pracowników, jak również osób wyznaczonych przez przedstawicieli handlowych zagranicznego podmiotu prawnego. Przedstawicielstwo jest zarejestrowane w bułgarskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej i nie prowadzi działalności handlowej, lecz stanowi podstawę uzyskania zezwolenia na pobyt.

Status jest wydawany na okres do jednego roku z możliwością nieograniczonego przedłużenia. Po pięciu latach pobytu możliwe jest złożenie wniosku o pobyt stały, a następnie o obywatelstwo bułgarskie zgodnie z wymogami prawa.