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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Haskovo, Bułgaria

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domy
7
8 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Svilengrad, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Svilengrad, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Powierzchnia 1 500 m²
Liczba kondygnacji 1
ZNIŻKOWA CENA 13000 EURO!!! NIE przegap tej oferty!!! Jednopiętrowy dom z 4 pokojami i piwni…
$21,266
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Mieszkanie 2 pokoi w Tankovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Tankovo, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Opis przedmiotu: Oferowany trzypokojowy apartament znajduje się w dobrze utrzymanym kompleks…
$76,226
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 7 pokojów w Levka, Bułgaria
Dom 7 pokojów
Levka, Bułgaria
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 922 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom wiejski z 4 sypialniami w miejscowości blisko Svilgrad tylko za 18 000 euro! Potrzeba re…
Cena na zgłoszenie
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TekceTekce
Willa 6 pokojów w Svilengrad, Bułgaria
Willa 6 pokojów
Svilengrad, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 950 m²
Liczba kondygnacji 2
Massive Four bedroom #house in a village close to Harmanli and Svilengrad. The house if full…
$53,165
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Willa 6 pokojów w Mladinovo, Bułgaria
Willa 6 pokojów
Mladinovo, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 000 m²
Liczba kondygnacji 2
Peacefully located in a village, with nice and hospitable residents in the Sakar Mountain, n…
Cena na zgłoszenie
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Willa 10 pokojów w Charmanli, Bułgaria
Willa 10 pokojów
Charmanli, Bułgaria
Pokoje 10
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 5 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Discounted price of 175000 euro! Do not miss this wonderful Guest house in Sakar Mountain!!!…
$176,234
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Dom 6 pokojów w Izvorovo, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Izvorovo, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
$83,486
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Dom 7 pokojów w Mustrak, Bułgaria
Dom 7 pokojów
Mustrak, Bułgaria
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 300 m²
Liczba kondygnacji 2
ZNIŻKOWANA CENA 56000 EURO!!! NIE przegap tej oferty!Urocza willa zbudowana całkowicie w sta…
$67,075
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Parametry nieruchomości w Haskovo, Bułgaria

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