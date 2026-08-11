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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Harmanli, Bułgaria

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2 obiekty total found
Willa 10 pokojów w Charmanli, Bułgaria
Willa 10 pokojów
Charmanli, Bułgaria
Pokoje 10
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 5 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Discounted price of 175000 euro! Do not miss this wonderful Guest house in Sakar Mountain!!!…
$176,234
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Dom 6 pokojów w Izvorovo, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Izvorovo, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
$83,486
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Parametry nieruchomości w Harmanli, Bułgaria

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