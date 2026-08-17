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Mieszkania na sprzedaż w Dolni Chiflik, Bułgaria

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10 obiektów total found
Mieszkanie w Novo Oriahovo, Bułgaria
Mieszkanie
Novo Oriahovo, Bułgaria
Powierzchnia 14 121 m²
Plot rozwoju Tylko 80 Metrów od plaży 124; Shkorpilovtsi (Long Beach Resort) IBG Real Estate…
$961,028
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 2 pokoi w Szkorpiłowci, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Szkorpiłowci, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 3/4
🌲 Eco- Leisure i Exclusive: Apartament w Hunter 's BEACH, ShkorpilovtsyOferujemy na sprzedaż…
$97,691
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
Języki komunikacji
English, Русский, Български
Mieszkanie 2 pokoi w Szkorpiłowci, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Szkorpiłowci, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 3/5
Oferujemy przestronny, stylowo urządzony apartament z jedną sypialnią w kompleksie „Eco Park…
$83,000
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie w Szkorpiłowci, Bułgaria
Mieszkanie
Szkorpiłowci, Bułgaria
Powierzchnia 39 m²
Nowoczesny kompleks kurortu w pobliżu najbardziej przestronnej piaszczystej plaży na wybrzeż…
$61,668
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Mieszkanie w Yunets, Bułgaria
Mieszkanie
Yunets, Bułgaria
Nowo wybudowany nowoczesny dom 40 km od miasta Varna.Korzyści- Ciche i spokojne miejsce;- Ma…
$383,666
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Mieszkanie w Szkorpiłowci, Bułgaria
Mieszkanie
Szkorpiłowci, Bułgaria
Powierzchnia 38 m²
Nowy kompleks mieszkaniowy we wsi Shkorpilovtsi, 40 km na południe od Warny. Korzyści -komp…
$49,225
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Szkorpiłowci, Bułgaria
Mieszkanie
Szkorpiłowci, Bułgaria
Powierzchnia 4 700 m²
Dzia? ka 4 700 m kw. w miejscowości Shkorpilovtsi, w pobli? u morza.Znajduje się na głównej …
$287,649
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Mieszkanie w Szkorpiłowci, Bułgaria
Mieszkanie
Szkorpiłowci, Bułgaria
Przedstawiamy państwu działkę z projektem budynku mieszkalnego nad brzegiem morza w wiosce S…
$612,018
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Mieszkanie w Szkorpiłowci, Bułgaria
Mieszkanie
Szkorpiłowci, Bułgaria
Wyposażony ośrodek rekreacyjny-camping w pobliżu wybrzeża morskiego, ośrodek miejscowości Sh…
$423,509
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Mieszkanie w Szkorpiłowci, Bułgaria
Mieszkanie
Szkorpiłowci, Bułgaria
Powierzchnia 9 860 m²
Zwracamy uwagę na działkę o powierzchni 6000 metrów kwadratowych.m., z projektem kompleksu a…
$2,45M
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Parametry nieruchomości w Dolni Chiflik, Bułgaria

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