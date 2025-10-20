Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z basenem na sprzedaż w Dolni Chiflik, Bułgaria

3 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Szkorpiłowci, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Szkorpiłowci, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 3/5
Oferujemy przestronny, stylowo urządzony apartament z jedną sypialnią w kompleksie „Eco Park…
$83,000
Mieszkanie 3 pokoi w Szkorpiłowci, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Szkorpiłowci, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 3/6
Oferujemy przestronny, stylowo urządzony apartament z dwiema sypialniami i częściowym widoki…
$119,500
Mieszkanie 2 pokoi w Szkorpiłowci, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Szkorpiłowci, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 3/6
Oferujemy przestronny, stylowo urządzony apartament z jedną sypialnią na PIERWSZEJ LINII MOR…
$72,998
