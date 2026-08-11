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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Chepelare, Bułgaria

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3 obiekty total found
Willa w Studenets, Bułgaria
Willa
Studenets, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa na sprzedaż, która znajduje się w malowniczym rogu nad Adriatykiem w Good Waters na wy…
$1,10M
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Mieszkanie w Chepelare, Bułgaria
Mieszkanie
Chepelare, Bułgaria
Powierzchnia 58 m²
ID 3873 Lokalizacja kurortu Pamporowo została starannie wybrana, zaplanowana i opracowana…
$51,359
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Mieszkanie w Chepelare, Bułgaria
Mieszkanie
Chepelare, Bułgaria
Cena na zgłoszenie
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Parametry nieruchomości w Chepelare, Bułgaria

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