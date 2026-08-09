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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Byala, Bułgaria

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5 obiektów total found
Hotel 150 m² w Byala, Bułgaria
Hotel 150 m²
Byala, Bułgaria
Powierzchnia 150 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż jest nowo wybudowany dwupiętrowy dom jednorodzinny w cichej oko…
$296,819
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 4 490 m² w Popovich, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 4 490 m²
Popovich, Bułgaria
Powierzchnia 4 490 m²
dowód tożsamości 32001580 Cena: 69,900 euroLokalizacja: S. Popovich, ogółem. Byala, region. …
$80,685
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Nieruchomości komercyjne 2 303 m² w Bjała, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 2 303 m²
Bjała, Bułgaria
Powierzchnia 2 303 m²
Oferujemy na sprzedaż unikalną ziemię na budowę w mieście Byala, 50 m od morza! Z gwarantowa…
$346,286
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 1 100 m² w Bjała, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 1 100 m²
Bjała, Bułgaria
Powierzchnia 1 100 m²
# 31201284Dzia? ka jest oferowana w dzia? ce ziemi, 900 m od morza.Lokalizacja: GR. BialaPow…
$105,040
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Nieruchomości komercyjne 500 m² w Popovich, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 500 m²
Popovich, Bułgaria
Powierzchnia 500 m²
Piętro 1/1
dowód tożsamości 33715870 Cena: 19000 euroLokalizacja: S.Popovich, powszechnie. Byala, regio…
$21,931
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