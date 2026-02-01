Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Byala
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Byala, Bułgaria

1 pokojowe
15
2 pokojowe
5
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Byala, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Byala, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 3/5
Oferujemy przestronne, nieumeblowane, wykończone pod klucz, dwupokojowe mieszkanie z częścio…
$90,213
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GINY DOM
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Български
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Byala, Bułgaria

z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się