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Domy na sprzedaż w Bankia, Bułgaria

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2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Bankja, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Bankja, Bułgaria
Pokoje 3
Powierzchnia 200 m²
$267,403
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Rezydencja 7 pokojów w Sofia City, Bułgaria
Rezydencja 7 pokojów
Sofia City, Bułgaria
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 100 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny dom na sprzedaż, Bankya, SofiaBestay Property prezentuje dom z nowoczesną archite…
$799,688
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Parametry nieruchomości w Bankia, Bułgaria

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