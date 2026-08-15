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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bankia, Bułgaria

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Bankja
3
4 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Bankja, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Bankja, Bułgaria
Pokoje 3
Powierzchnia 200 m²
$267,403
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Mieszkanie 2 pokoi w Bankja, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bankja, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 6
complex " Viskyar " - Comfort and Prestige modern, audi -fascinating workpiece " Viskyar…
$195,833
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Rezydencja 7 pokojów w Sofia City, Bułgaria
Rezydencja 7 pokojów
Sofia City, Bułgaria
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 100 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny dom na sprzedaż, Bankya, SofiaBestay Property prezentuje dom z nowoczesną archite…
$799,688
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Bankja, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Bankja, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 1/2
ABOUT THE PROJECT Evergreen Bankya is a boutique residential complex that blends a peacef…
$271,848
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Parametry nieruchomości w Bankia, Bułgaria

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
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