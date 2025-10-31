Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Aitos
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Aitos, Bułgaria

1 obiekt total found
Dom 7 pokojów w Chernograd, Bułgaria
Dom 7 pokojów
Chernograd, Bułgaria
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy przestronny, umeblowany, dwupiętrowy dom z PANORAMICZNYM WIDOKIEM NA GÓRY w miejsc…
$127,655
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GINY DOM
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Български
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Aitos, Bułgaria

z Ogród
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się