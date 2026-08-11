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Domy na sprzedaż w Aitos, Bułgaria

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3 obiekty total found
Willa w Ajtos, Bułgaria
Willa
Ajtos, Bułgaria
Sypialnie 2
Powierzchnia 129 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy Państwu nowoczesny dom trzypokojowy w Aytos. Znajduje się w o…
$239,797
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom w Ajtos, Bułgaria
Dom
Ajtos, Bułgaria
Powierzchnia 365 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy przestronny, umeblowany, dwupiętrowy dom z ogrodem w miejscowości Aytos. Dom ma…
$209,723
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Dom 7 pokojów w Chernograd, Bułgaria
Dom 7 pokojów
Chernograd, Bułgaria
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 Two-Storey House z 6 Sypialnie Kyr124; Aytos Gmina, 40 km do Burgas Mamy przyjemność zaofe…
$125,788
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български
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Parametry nieruchomości w Aitos, Bułgaria

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