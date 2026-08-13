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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ahtopol, Bułgaria

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Ahtopol, Bułgaria
Mieszkanie
Ahtopol, Bułgaria
Powierzchnia 991 m²
Grunty regulowane w Ahtopolu Oferujemy na sprzeda? dzia? ka w Ahtopolu o łącznej powierzchni…
$51,437
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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