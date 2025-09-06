Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Obwód Durrës, Albania

Nieruchomości komercyjne 147 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 147 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 147 m²
Piętro 8
Pomieszczenia znajdują się na 8 piętrze z windą w Grand Park naprzeciwko Gjuheve Te Huaja w …
$2,339
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 48 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 48 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1
Sklep znajduje się na parterze nowego budynku w Ish- Urt, Durres. Posiada 41,62 m2 powierzch…
$350
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 100 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 100 m²
Obiekt znajduje się na pierwszym piętrze budynku w Plazh Hekurudha, Durres. Pomieszczenia są…
$351
za miesiąc
Magazyn 16 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 16 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 16 m²
Garaż znajduje się na parterze nowego budynku w Durres Beach. Ma powierzchnię 16m2 i wysokoś…
$117
za miesiąc
Magazyn 150 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 150 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Magazyn znajduje się w Flake, na głównej drodze w Durres. Powierzchnia użytkowa wynosi 400 m…
$702
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 40 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 40 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Pomieszczenia znajdują się na parterze, na skraju głównej drogi w Ish Kenete, Durres. Obiekt…
$292
za miesiąc
Magazyn 26 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 26 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 26 m²
Piętro -1
Garaż znajduje się na 1 piętrze nowego budynku z windą na stadionie w Durres. Obiekt posiada…
$117
za miesiąc
Magazyn 40 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 40 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 40 m²
Piętro -1
Garaż znajduje się na 1 piętrze nowego budynku z windą na stadionie w Durres. Obiekt posiada…
$117
za miesiąc
Magazyn 1 500 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 1 500 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 500 m²
Piętro 1/1
Magazyn znajduje się w Spitalle, około 200 m od "Aleksander Moisiu" University. Ta nieruchom…
$5,247
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 72 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 72 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1
Pomieszczenia znajdują się na drugim piętrze 5 piętrowego budynku na głównym bulwarze i są o…
$585
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 75 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 75 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Pomieszczenia znajdują się w obszarze plaży, Sąsiedztwo 13 w pobliżu Dajlan Bridge, Durres. …
$1,169
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 175 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 175 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 175 m²
Piętro 1/2
Przestrzeń znajduje się na obrzeżach Durrës w pobliżu szkoły w Spitallë, Sąsiedztwo nr 15. P…
$350
za miesiąc
Magazyn 900 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 900 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 900 m²
Piętro 1/2
Do wynajęcia jest 900m2 magazyn lub szopa w obszarze Shkozet w pobliżu drogi Kolaaudimit te …
$1,755
za miesiąc
Magazyn 60 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 60 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 60 m²
Piętro -1
Garaż znajduje się na 1 piętrze nowego budynku z windą na stadionie w Durres. Obiekt ma powi…
$117
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 58 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 58 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 58 m²
Piętro 2/11
Środowisko znajduje się na drugim piętrze budynku w obszarze sądowym dzielnicy Durres. Organ…
$585
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 77 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 77 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Pomieszczenia znajdują się na parterze budynku mieszkalnego przy głównej drodze do stadionu.…
$936
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 141 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 141 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Piętro 2/7
Pomieszczenia znajdują się na drugim piętrze budynku w dzielnicy 18, w Durres. Pomieszczenia…
$819
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 80 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 80 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1
Pomieszczenia znajdują się na 1 piętrze budynku mieszkalnego w pobliżu "Tax Directorate" w D…
$702
za miesiąc
Hotel 170 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 170 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 38
Sypialnie 19
Liczba łazienek 19
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/5
Hotel położony jest na poboczu drogi w Golem, Durres. Obiekt ma powierzchnię gruntu 1700 m2 …
$19,886
za miesiąc
Magazyn 73 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 73 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 73 m²
Piętro -1
Garaż znajduje się na 1 piętrze nowego budynku z windą na stadionie w Durres. Obiekt ma powi…
$117
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 100 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/2
Ten 1 + 1 powierzchni handlowej znajduje się na pierwszym piętrze dwupiętrowego budynku, w o…
$935
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 21 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 21 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 21 m²
Liczba kondygnacji 3
Sklep znajduje się na parterze nowego budynku w Ish- Urt, Durres. Posiada 41,62 m2 powierzch…
$233
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 15 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 15 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 15 m²
Przestrzeń znajduje się obok głównej drogi w pobliżu 9-letniej szkoły "14 Nentori" w Durrës,…
$326
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 112 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 112 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 112 m²
Piętro 1
Przestrzeń znajduje się na pierwszym piętrze mieszkalnym lub na drugim piętrze od podłoża do…
$936
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 95 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 95 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 3/7
Obiekt znajduje się na 3 piętrze nad ziemią lub na 1 piętrze mieszkalnym nowego budynku z wi…
$585
za miesiąc
Magazyn 41 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 41 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 41 m²
Piętro -1
Garaż znajduje się na 1 piętrze nowego budynku z windą na stadionie w Durres. Obiekt posiada…
$117
za miesiąc
Magazyn 800 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 800 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 800 m²
Stodoła znajduje się w Pjeze, na skraju głównej drogi w Durres. Całkowita powierzchnia teren…
$2,924
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 27 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 27 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Liczba kondygnacji 11
Pomieszczenia znajdują się na parterze budynku za Durres District Court. Pomieszczenia posia…
$292
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 60 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 60 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestrzeń znajduje się w pobliżu "Rrota e Qerres" w "Kolegji Eneida", Sąsiedztwo nr 17, Dur…
$291
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 32 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 32 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 32 m²
Przestrzeń ta znajduje się na parterze nowego budynku w obszarze "dworca kolejowego", Durres…
$585
za miesiąc
