  3. NOAH & PARTNERS REAL ESTATE

NOAH & PARTNERS REAL ESTATE

Hiszpania, La Mata
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
1992
Na platformie
5 lat 10 miesięcy
Języki komunikacji
Русский, Español
Strona internetowa
noah.es/
O agencji

"Noah & Partnerzy Nieruchomości" jest agencja nieruchomości, która specjalizuje się w pomocy swoim klientom kupić i sprzedać swoje domy. Nasza główna siedziba znajduje się obok plaży La Mata w Torrevieja. Dlatego jesteśmy ekspertami w dziedzinie nieruchomości przybrzeżnych. Ponadto, położony w pobliżu wsi, jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom szeroki wybór domów i willi w Vega Baja comarca i całej prowincji Alicante.

Oferujemy solidny katalog nieruchomości wszelkiego rodzaju jak apartamenty, domy tarasowe, domki szwajcarskie, wille, studia, itp. W ten sposób możemy zaoferować Państwu szeroki zakres opcji.

Jeśli możesz sobie wyobrazić swój wymarzony dom, pomożemy ci go znaleźć.

Nasi agenci w Hiszpania
Mikhail Popov
Mikhail Popov
15 obiektów
