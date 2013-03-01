  1. Realting.com
MK Brokers&Invest

Polska, województwo mazowieckie
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
2023
Na platformie
1 rok 3 miesiące
Języki komunikacji
English, Polski
Strona internetowa
mkbrokersinvest.com/
O agencji

MK Brokers&Invest to w pierwszej kolejności unikalne połączenie różnorodnych doświadczeń, praktycznej wiedzy, rzetelności i talentu osób, które zaprosiłam do współpracy. Za wszystkimi naszymi działaniami stoją odpowiedni ludzie i jestem z tego naprawdę dumna. Jako zespół wierzymy, że apartamentowce, domy czy bloki to coś więcej niż budynki i architektura. To miejsca, w których chce się żyć pełnią życia. Chce się spędzać czas, spotykać się z przyjaciółmi, czasem spełniać marzenia. Ale żeby dokonywać dobrych wyborów kluczowe jest, żeby być o krok do przodu i umieć patrzeć na nieruchomościowy świat szerzej.

Usługi

W MK Brokers & Invest wiemy jak powadzić klientów na każdym etapie procesu zarówno kupna, sprzedaży jak i wynajmu nieruchomości. Analizujemy rynek i dane, dzięki czemu wiemy, co się w danym momencie sprzedaje, a jaka oferta topnieje. Mamy wiedzę i doświadczenie, żeby sporządzać rzetelne wyceny i przygotowywać sprofilowane, ale adekwatne do rzeczywistości strategie marketingowe.

Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 03:02
(UTC+2:00, Europe/Warsaw)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
Mieszkania
Mieszkanie 3 pokoi w Warszawa, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Warszawa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Piętro 15
Ekskluzywny Apartament z Widokiem na Serce Warszawy - Ochota Residence, ul. J. U. Niemcewicz…
$537,348
Mieszkanie 4 pokoi w Nesebyr, Bułgaria
Mieszkanie 4 pokoi
Nesebyr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 1
Apartamenty w kompleksie Medical Resort Poseidon w Nessebar w Bułgarii Zapraszamy do odkr…
$243,809
Mieszkanie 4 pokoi w Warszawa, Polska
Mieszkanie 4 pokoi
Warszawa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Piętro 5/6
Duży apartament w świetnej lokalizacji Warszawy - Apartament idealny dla dużej rodziny, dla …
$680,470
Mieszkanie 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Nesebyr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1/1
𝐒𝐳𝐮𝐤𝐚𝐬𝐳 𝐨𝐤𝐚𝐳𝐣𝐢 𝐢𝐧𝐰𝐞𝐬𝐭𝐲𝐜𝐲𝐣𝐧𝐞𝐣 𝐥𝐮𝐛 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜𝐚 𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐤𝐬 Osiedle zamknięte 𝐒𝐰𝐞𝐞𝐭 𝐇𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐰 𝐁𝐮ł𝐠𝐚𝐫…
$64,224
Nasi agenci w Polska
Dorota Karpińska
Dorota Karpińska
10 obiektów
Pokaż kontakty
