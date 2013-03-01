O agencji

MK Brokers&Invest to w pierwszej kolejności unikalne połączenie różnorodnych doświadczeń, praktycznej wiedzy, rzetelności i talentu osób, które zaprosiłam do współpracy. Za wszystkimi naszymi działaniami stoją odpowiedni ludzie i jestem z tego naprawdę dumna. Jako zespół wierzymy, że apartamentowce, domy czy bloki to coś więcej niż budynki i architektura. To miejsca, w których chce się żyć pełnią życia. Chce się spędzać czas, spotykać się z przyjaciółmi, czasem spełniać marzenia. Ale żeby dokonywać dobrych wyborów kluczowe jest, żeby być o krok do przodu i umieć patrzeć na nieruchomościowy świat szerzej.