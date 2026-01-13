O agencji

O Albania Property Group

Albania Property Group została założona w 2007 roku.

Obecnie Albania Property Group działa za pośrednictwem biur w Tiranie, Durres, Sarandzie, Wlorze i Zatoce Lalzit.

Kamienie milowe naszej działalności na rynku nieruchomości w Albanii i rozszerzania naszej obecności w regionach przybrzeżnych Albanii:

- Główne biuro w stolicy, Tiranie, otwarte w sierpniu 2007 roku

- Biuro w Sarandzie otwarte w maju 2008 roku

- Biuro we Wlorze otwarte w styczniu 2021 roku

- Biuro w Durres otwarte we wrześniu 2022 roku

- Biuro w Zatoce Lalzit otwarte w kwietniu 2025 roku

Jesteśmy grupą profesjonalistów, których głównym celem jest zapewnienie obcokrajowcom i albańskim emigrantom jasnego wglądu w znaczenie inwestycji i zakupu nieruchomości w Albanii. Jesteśmy sprawdzonym źródłem nieruchomości w Albanii.

Specjalizacja

Nasza specjalizacja obejmuje szeroki wybór nieruchomości w idealnych lokalizacjach do zamieszkania, przejścia na emeryturę lub inwestowania w Albanii. Nasze portfolio nieruchomości obejmuje wyjątkowy asortyment nieruchomości w Albanii: luksusowe domy mieszkalne na sprzedaż, apartamenty, nieruchomości inwestycyjne, stare domy w charakterystycznych miastach oraz wynajem wakacyjny. Rozumiemy, że przeprowadzka lub zakup nieruchomości wakacyjnej nie jest łatwym zadaniem.

Przeprowadzka do Albanii, podobnie jak prowadzenie działalności gospodarczej za granicą, wymaga dogłębnego rozeznania i polegania na firmie, z którą się współpracuje.

Głównym celem Albania Property Group jest pomoc w udanej transakcji nieruchomości. Pomożemy Ci zdobyć albańską nieruchomość lub inwestycję Twoich marzeń.