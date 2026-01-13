O Albania Property Group
Albania Property Group została założona w 2007 roku.
Obecnie Albania Property Group działa za pośrednictwem biur w Tiranie, Durres, Sarandzie, Wlorze i Zatoce Lalzit.
Kamienie milowe naszej działalności na rynku nieruchomości w Albanii i rozszerzania naszej obecności w regionach przybrzeżnych Albanii:
- Główne biuro w stolicy, Tiranie, otwarte w sierpniu 2007 roku
- Biuro w Sarandzie otwarte w maju 2008 roku
- Biuro we Wlorze otwarte w styczniu 2021 roku
- Biuro w Durres otwarte we wrześniu 2022 roku
- Biuro w Zatoce Lalzit otwarte w kwietniu 2025 roku
Jesteśmy grupą profesjonalistów, których głównym celem jest zapewnienie obcokrajowcom i albańskim emigrantom jasnego wglądu w znaczenie inwestycji i zakupu nieruchomości w Albanii. Jesteśmy sprawdzonym źródłem nieruchomości w Albanii.
Specjalizacja
Nasza specjalizacja obejmuje szeroki wybór nieruchomości w idealnych lokalizacjach do zamieszkania, przejścia na emeryturę lub inwestowania w Albanii. Nasze portfolio nieruchomości obejmuje wyjątkowy asortyment nieruchomości w Albanii: luksusowe domy mieszkalne na sprzedaż, apartamenty, nieruchomości inwestycyjne, stare domy w charakterystycznych miastach oraz wynajem wakacyjny. Rozumiemy, że przeprowadzka lub zakup nieruchomości wakacyjnej nie jest łatwym zadaniem.
Przeprowadzka do Albanii, podobnie jak prowadzenie działalności gospodarczej za granicą, wymaga dogłębnego rozeznania i polegania na firmie, z którą się współpracuje.
Głównym celem Albania Property Group jest pomoc w udanej transakcji nieruchomości. Pomożemy Ci zdobyć albańską nieruchomość lub inwestycję Twoich marzeń.
Dedykowana obsługa
Zapewniamy Państwu godne zaufania wsparcie na każdym etapie tego procesu. Jesteśmy jedną z najstarszych firm zajmujących się nieruchomościami, która od ponad 18 lat zajmuje się sprzedażą albańskich nieruchomości za granicą. Jesteśmy dumni, że obsłużyliśmy setki klientów zagranicznych, a także albańskich emigrantów, którzy kupili nieruchomość za naszym pośrednictwem.
Będziemy do Państwa dyspozycji na każdym etapie. Nasz zespół z przyjemnością zaoferuje Państwu nasze usługi. Jesteśmy obecni w stolicy i każdym nadmorskim mieście naszego kraju, pozyskując albańskie nieruchomości na rynki zagraniczne.
W ramach naszych usług oferujemy zarządzanie wynajmem, zarządzanie nieruchomościami oraz pakiety meblowe. Nasza firma zarządza portfelem około 500 nieruchomości wakacyjnych, w tym apartamentów w pierwszej linii brzegowej Wlory, Sarandy, Golem i Durres, a także willi w wspaniałych kurortach Zatoki Lalzit i Przylądka Rodon.
Nasz zespół specjalizuje się w oferowaniu pakietów szytych na miarę klientom, którzy kupili nieruchomość w Albanii. Albania Property Group uważa usługi posprzedażowe za równie ważny proces, jak usługi związane z zakupem nieruchomości.
Cel