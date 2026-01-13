  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. Albania Property Group

Albania Property Group

Albania, Bashkia Vlore
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2007
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Italiano
Strona internetowa
Strona internetowa
www.albaniapropertygroup.com
Godziny pracy
Teraz zamknięte
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O agencji

O Albania Property Group

Albania Property Group została założona w 2007 roku.

Obecnie Albania Property Group działa za pośrednictwem biur w Tiranie, Durres, Sarandzie, Wlorze i Zatoce Lalzit.

Kamienie milowe naszej działalności na rynku nieruchomości w Albanii i rozszerzania naszej obecności w regionach przybrzeżnych Albanii:

- Główne biuro w stolicy, Tiranie, otwarte w sierpniu 2007 roku

- Biuro w Sarandzie otwarte w maju 2008 roku

- Biuro we Wlorze otwarte w styczniu 2021 roku

- Biuro w Durres otwarte we wrześniu 2022 roku

- Biuro w Zatoce Lalzit otwarte w kwietniu 2025 roku

Jesteśmy grupą profesjonalistów, których głównym celem jest zapewnienie obcokrajowcom i albańskim emigrantom jasnego wglądu w znaczenie inwestycji i zakupu nieruchomości w Albanii. Jesteśmy sprawdzonym źródłem nieruchomości w Albanii.

Specjalizacja

Nasza specjalizacja obejmuje szeroki wybór nieruchomości w idealnych lokalizacjach do zamieszkania, przejścia na emeryturę lub inwestowania w Albanii. Nasze portfolio nieruchomości obejmuje wyjątkowy asortyment nieruchomości w Albanii: luksusowe domy mieszkalne na sprzedaż, apartamenty, nieruchomości inwestycyjne, stare domy w charakterystycznych miastach oraz wynajem wakacyjny. Rozumiemy, że przeprowadzka lub zakup nieruchomości wakacyjnej nie jest łatwym zadaniem.

Przeprowadzka do Albanii, podobnie jak prowadzenie działalności gospodarczej za granicą, wymaga dogłębnego rozeznania i polegania na firmie, z którą się współpracuje.

Głównym celem Albania Property Group jest pomoc w udanej transakcji nieruchomości. Pomożemy Ci zdobyć albańską nieruchomość lub inwestycję Twoich marzeń.

Usługi

Dedykowana obsługa

Zapewniamy Państwu godne zaufania wsparcie na każdym etapie tego procesu. Jesteśmy jedną z najstarszych firm zajmujących się nieruchomościami, która od ponad 18 lat zajmuje się sprzedażą albańskich nieruchomości za granicą. Jesteśmy dumni, że obsłużyliśmy setki klientów zagranicznych, a także albańskich emigrantów, którzy kupili nieruchomość za naszym pośrednictwem.

Będziemy do Państwa dyspozycji na każdym etapie. Nasz zespół z przyjemnością zaoferuje Państwu nasze usługi. Jesteśmy obecni w stolicy i każdym nadmorskim mieście naszego kraju, pozyskując albańskie nieruchomości na rynki zagraniczne.

W ramach naszych usług oferujemy zarządzanie wynajmem, zarządzanie nieruchomościami oraz pakiety meblowe. Nasza firma zarządza portfelem około 500 nieruchomości wakacyjnych, w tym apartamentów w pierwszej linii brzegowej Wlory, Sarandy, Golem i Durres, a także willi w wspaniałych kurortach Zatoki Lalzit i Przylądka Rodon.

Nasz zespół specjalizuje się w oferowaniu pakietów szytych na miarę klientom, którzy kupili nieruchomość w Albanii. Albania Property Group uważa usługi posprzedażowe za równie ważny proces, jak usługi związane z zakupem nieruchomości.

Cel

Nasi agenci w Albania
Ndricim Meminaj
Ndricim Meminaj
1 obiekt
Agencje w pobliżu
PRO Silver
EstateAll
Albania, Bashkia Vlore
Rok założenia firmy 2016
Nieruchomości mieszkalne 132 Nieruchomości komercyjne 22 Wynajem długoterminowy 103 Działki 7
EstateAll Agency w liczbach Pracujemy na albańskim rynku nieruchomości od 2016 roku Firma została założona w 2016 roku. Numer rejestracyjny L77204215C Sprzedajemy nieruchomości mieszkalne i komercyjne, działki w całej Albanii. 1500 nieruchomości + - największa baza danych nier…
Zostaw prośbę
Irea Property
Albania, Bashkia Vlore
Rok założenia firmy 2008
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 7
Nieruchomości Irea Ltd jest agencją nieruchomości z siedzibą w Vlora i znajduje się na Riwierze Albańskiej.Z 14-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości, obsługiwał setki klientów i sprzedawał albańskie nieruchomości na międzynarodowym rynku nieruchomości.Irea Property reprezentuje inwes…
Zostaw prośbę
Premium Premium
Saranda Elite's Realty Group
Albania, Saranda
Rok założenia firmy 2006
Nieruchomości mieszkalne 8
„Grupa Elite” to firma z branży nieruchomości, obsługująca klientów z całego świata, oparta na 30-letnim doświadczeniu i zaufaniu. Nasza załoga jest stale wyposażana tak, aby spełniać najwyższe standardy, ponieważ kładziemy duży nacisk na świadczenie wyjątkowych usług zarówno kupującym, jak …
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Języki komunikacji
English
CACTUS|Real Estate
Albania, Bashkia Durres
Rok założenia firmy 2021
Nieruchomości mieszkalne 328 Nieruchomości komercyjne 7 Wynajem długoterminowy 37 Działki 5
Klucze do wymarzonego mieszkania w Albanii już na ciebie czekają! ) NIERUCHOMOŚCI CACTUS to: • Uczciwe ceny • Możliwość obliczania kryptowaluty • Pełna obsługa transakcji • Możliwość zakupu nieruchomości offline / online • Projekt i naprawa pod klucz • Zaufanie
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
PRO Gold
Century 21 Eon
Albania, Bashkia Durres
Rok założenia firmy 2019
Nowe budynki 5 Nieruchomości mieszkalne 566 Nieruchomości komercyjne 12 Wynajem długoterminowy 21 Wynajem krótkoterminowy 1 Działki 8
Century 21 Eon Durres — lider rynku nieruchomości na wybrzeżu Albanii 🇦🇱 Nie jesteśmy tylko częścią międzynarodowej marki Century 21, obecnej w 86 krajach i zrzeszającej ponad 145 000 profesjonalistów w branży nieruchomości. Jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznych i odnoszących sukcesy…
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się