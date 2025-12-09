  1. Realting.com
Grinchenko Real Estate

Albania, Durrës, Rruga Taulantia/1, Hyrja 4, Apartament 30, me nr pasurie 27/292+4-30, zona kadastrale 8512, volumi 55, faqe 27
;
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
2022
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, Türkçe
O agencji

Nasza agencja nieruchomości oferuje tylko te nieruchomości, które sami byśmy wybrali dla siebie lub polecili naszym bliskim. Zaufanie klientów jest naszym priorytetem. Osobiście sprawdzamy każdą nieruchomość i uczciwie opisać wszystkie jej cechy, zarówno zalety i ewentualne wady.

Od dawna pracujemy w Albanii i dobrze znamy kraj, jego regiony, specyfikę, prawodawstwo i nieruchomości. Nie przyjmujemy nieruchomości z problemami, wątpliwymi dokumentami lub w złym stanie. Zasada jest prosta: uczciwe podejście jest korzystne dla wszystkich.

Towarzyszymy naszym klientom na wszystkich etapach - od wyboru i zakupu do pomocy przy naprawie i wyborze mebli. Celem jest, aby otrzymać klucze do nieruchomości, która odpowiada i czuć się komfortowo w Albanii.

Dlaczego klienci wybierają nas:

ponad 70 dostępnych właściwości;

ponad 100 zadowolonych klientów;

około 3000 abonentów;

99% pozytywnych opinii.

W naszej pracy nie chodzi o jednorazowe umowy, ale o długotrwałe związki. Główną nagrodą jest, gdy klient otrzymuje odpowiedni dom lub mieszkanie i jest zadowolony z wyniku.

Nasze motto: "Opłaca się być szczerym".

Usługi

Apartamenty nad morzem i wybór nieruchomości inwestycyjnych

Pełne wsparcie transakcji prawnych

Pomoc przy rachunkach bankowych i rezydenturze

Wycieczki inwestycyjne

Zarządzanie nieruchomościami po zakupie

Pracujemy tylko z zweryfikowanymi właściwościami i stosujemy przejrzyste i zorientowane na klienta podejście.

Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
Nasi agenci w Albania
Eugeniusz Che
Eugeniusz Che
17 obiektów
