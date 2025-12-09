Grinchenko Real Estate

O agencji

Nasza agencja nieruchomości oferuje tylko te nieruchomości, które sami byśmy wybrali dla siebie lub polecili naszym bliskim. Zaufanie klientów jest naszym priorytetem. Osobiście sprawdzamy każdą nieruchomość i uczciwie opisać wszystkie jej cechy, zarówno zalety i ewentualne wady.

Od dawna pracujemy w Albanii i dobrze znamy kraj, jego regiony, specyfikę, prawodawstwo i nieruchomości. Nie przyjmujemy nieruchomości z problemami, wątpliwymi dokumentami lub w złym stanie. Zasada jest prosta: uczciwe podejście jest korzystne dla wszystkich.

Towarzyszymy naszym klientom na wszystkich etapach - od wyboru i zakupu do pomocy przy naprawie i wyborze mebli. Celem jest, aby otrzymać klucze do nieruchomości, która odpowiada i czuć się komfortowo w Albanii.

Dlaczego klienci wybierają nas:

ponad 70 dostępnych właściwości;

ponad 100 zadowolonych klientów;

około 3000 abonentów;

99% pozytywnych opinii.

W naszej pracy nie chodzi o jednorazowe umowy, ale o długotrwałe związki. Główną nagrodą jest, gdy klient otrzymuje odpowiedni dom lub mieszkanie i jest zadowolony z wyniku.

Nasze motto: "Opłaca się być szczerym".