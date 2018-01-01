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Residential complex Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey

Marmara Region, Turkey
from € 300,600
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Residential complex Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
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About the complex

We offer different apartments with a panoramic view of the sea and the islands.

The residence features two indoor swimming pools, a three-level parking, a conference room, a kindergarten, a large landscaped territory, kids' and sports playgrounds, a fitness center, a spa, a sauna, a Turkish bath, around-the-clock security.

Completion - first quarter of 2023.

Location and nearby infrastructure

The property is located 15 minutes drive from the international airport., within walking distance of an underground station, near shopping malls, universities, and hospitals.

New building location
Marmara Region, Turkey
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Residential complex Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
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from € 300,600
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Completion date: 2023

Квартира в жилом комплексе в Кестеле

Кестель – самый европеизированный район Алании. Он находится в 8 км за восток от центра Алании и состоит из 5-этажных жилых комплексов с собственными территориями. Большая часть жилой части Кесетеля находится в 700 м зоне от берега Средиземного моря, поэтому дойти до моря вы сможете пешком.

На территории Кестеля находится университет города Аланья, русскоязычная школа Классика М, частные и государственные турецкие школы.  С каждым годом в Кестеле открываются новые супермаркеты, кофейни, аптеки. Жить в Кестеле становится более разнообразной и увлекательной.

Набережная Кестеля оборудована велосипедными и прогулочными дорожками, тренажерами, разбиты парки с фонтанами. В парках есть беседки, куда можно выйти на пикник с друзьями и родственниками.

Квартира в Кестель будет прекрасным выбором, если вы планируете отдыхать в Турции или рассматриваете переезд в Аланию. Некоторые жители Кестеля проводят несколько месяцев году в своей квартире, остальное время сдают свою недвижимость.  В Кестеле проживает много жителей северной Европы. Кестель больше походит на уютный европейский городок, чем на турецкий город.

Жилой комплекс состоит из одного пятиэтажного здания с территорией 1338 кв.м. на расстоянии 750 м от Средиземного моря. Всего в доме будет 20 апартаментов планировкой 1+1, 2+1, 2+1 дуплекс,  3+1 дуплекс и 4+1 дуплекс. Есть квартиры с выходом в сад и пентхаусы.  В пешей доступности от дома протекает река Дымчай.

Владельцы апартаментов будут доступны:

  • Бассейн
  • Детский бассейн
  • Сауна
  • Спорт салон
  • Крытая парковка

На территории комплекса будет беспроводной интернет. По периметру территории установлена система камер круглосуточного видеонаблюдения. В комплексе постоянно будет проживать капыджи и ухаживать за территорией.

Во всех квартирах будет выполнена чистовая отделка. Кухня-салон американского типа с выходом на балкон или террасу. В кухне и ванных комнатах установлена сантехника и встроенная мебель с  гранитной  столешницей. В ванной будет установлен проточный водонагреватель. В квартире будет выполнен монтаж межкомнатных и входных дверей. На полу будет керамогранитная плитка.

Проект будет готов к заселению в октябре 2023 года, для проживания и сдачи в аренду нужно будет только доукомплектовать квартиру бытовой техникой и мягкой меделью. Постродажный сервис Alanya Investment поможет укомплектовать вам квартиру в режиме онлайн и оффлайн.

Напишите нам, что бы менеджеры Alanya Investment предоставили вам полную информацию по этим и другим проектам.

 
Residential complex Apartments under construction in Mahmutlar
Mahmutlar, Turkey
Completion date: 2024

The modern complex is being built in one of the most developed areas of the city. Alanya, Mahmutlar. In this area there are public schools, kindergartens, parks, modern cafes, shops with eco-food and urban transport is very well developed. The project is located 2.5 km from the sea, but thanks to the transfer provided for residents of the LCD to the sea, this path will take only 3 minutes.
On the territory with an area of 10,000 m2, the main block will be located, consisting of 12 floors, as well as 9 blocks of 4 floors of only 264 apartments. Available are apartments 2 + 1 and 5 + 1 duplexes.
On the closed territory of the complex there will be absolutely all the infrastructure that meets all the requirements of modern life, for cars in the complex there are covered and open parking. The interior of the complex in its level corresponds to the interiors of high-class hotels.
The complex will be commissioned in December 2024. Hurry to apply, as there are a limited number of apartments left.
Residential complex Elitnyy zhiloy proekt v centre Alanii
Alanya, Turkey
Completion date: 2024
Developer: Stay Property
We bring to your attention new apartments in the center of Alanya. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1. The area of apartments is from 59 to 107 square meters. The distance to the sea is 1600 meters. In the central part of Alanya, real estate has the highest investment potential and is always liquid. The center has the most comfortable living and relaxing conditions. Here is the heart of the popular Mediterranean resort, and even outside the season there is a large flow of tourists. If we talk about infrastructure, then there is everything: many shops, there are several markets, network supermarkets, shopping centers, hypermarkets, eminent brand boutiques, tourist shops, salons, offices, banks, government agencies. Actively goes transport to any other areas. New modern real estate in the center of Alanya is not common, dense buildings are found in all quarters. Often these are renovation projects for housing or obsolete hotels. The houses in the center are distinguished by a compact territory, but it also features resort infrastructure such as a swimming pool, sauna, hammam, recreation areas and barbecue. There are also a few construction projects and new complexes on the fortress itself, the views are luxurious! 
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