  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Ghantout
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Gantout
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Quartier résidentiel Premium real estate
Quartier résidentiel Premium real estate
Quartier résidentiel Premium real estate
Quartier résidentiel Premium real estate
Quartier résidentiel Premium real estate
Afficher tout Quartier résidentiel Premium real estate
Quartier résidentiel Premium real estate
Ghantout, Émirats arabes unis
depuis
$465,753
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana is a new exclusive residential complex to be built in Abu Dhabi. Leading developer Ohana Development is implementing this project in collaboration with the world-renowned luxury jewelry brand Jacob & Co. The complex features an impressive collection of …
Agence
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Langues
English, Русский, Українська
Sur la carte
Realting.com
Aller