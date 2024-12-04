Complexe résidentiel Sunstone

Pierre solaire par IMKAN - élégance de la mer et harmonie architecturale sur l'île Al Reem.
Sunstone est un complexe résidentiel exclusif de IMKAN Properties, situé dans la zone côtière du district de Makers sur l'île Al Reem. Le projet est créé pour ceux qui apprécient le design moderne, l'esthétique naturelle et l'atmosphère de la station balnéaire haut de gamme.
Les avantages du complexe:
- Situation en bord de mer avec accès rapide aux plages;
- Balcons panoramiques et palette intérieure douce;
- Mises en page rationnelles adaptées aux familles et aux acheteurs individuels
- Résidences de deux niveaux avec des espaces agrandis;
- Une combinaison équilibrée d'intimité et de confort.
Infrastructure en pierre solaire : une piscine commune avec des espaces de loisirs, une terrasse luxueuse pour le bain de soleil, un espace de loisirs au bord de la piscine, un cinéma pour les résidents, un espace de yoga (intérieur et extérieur), un espace sportif et un court de tennis, des vélos et des passerelles, une salle de gym et de fitness intérieure, des espaces de négociation et multifonctionnels, des espaces de lobby et de lounge, une aire de jeux pour enfants, des arbors, des sièges et des espaces de loisirs, l'accès à la plage, la sécurité et la surveillance vidéo.
Localisation et accessibilité des transports:
Centre-ville Abu Dhabi – 20 minutes
Louvre Abu Dhabi – 20 minutes
Musée Guggenheim – 20 minutes
- Musée Zayed - 20 minutes
Aéroport d'Abu Dhabi – 30 minutes
Aéroport international d'Al Maktoum – 50 minutes
Contactez-nous pour obtenir des conseils, des prix courants et une sélection de plans Sunstone.