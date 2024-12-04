  1. Realting.com
  Émirats arabes unis
  Abou Dabi
  Complexe résidentiel The Beach House – Fahid Island by Aldar

Complexe résidentiel The Beach House – Fahid Island by Aldar

Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$959,538
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
19
ID: 27441
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Abou Dabi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

À propos du complexe

English English

The Beach House – Fahid Island par Aldar.

Exclusive Seaside Living in Abu Dhabi.

Aperçu du projet :

Bienvenue à la Beach House de l'île Fahid, un développement balnéaire historique par Aldar Properties.
Situé entre Yas Island et l'île de Saadiyat, ce projet allie design contemporain, vie en bord de mer de luxe et durabilité pour créer un nouveau niveau de vie à Abu Dhabi.

Fahid Island est la première île au monde à atteindre :

  • Fitwel Certification 3 étoiles (environnement de vie sain).

  • Estidama 3 Perles (normes de construction durables).

  • Leed Platinum (précertifié) (classe verte internationale la plus élevée).

Types d'unités, tailles et prix:

Type d'unitéTaille (approx.) Prix de départ (€)

1 Chambre ~ 74 m2 à partir de 820.000€

2 chambres ~ 113 m2 à partir de 960.000€

3 chambres ~ 183 m2 à partir de 1.430.000€

Toutes les unités offrent une vue sur la mer ou un accès direct à la plage.

Plan de paiement et achèvement

  • 10% sur réservation

  • 65% pendant la construction

  • 25% à la remise

  • Remise : 2029 (Q2–Q4)

Principales caractéristiques et commodités :

  • Accès privé direct à la plage et promenades.

  • 2 piscines à débordement avec vue panoramique sur la mer.

  • Centres de fitness de pointe.

  • Spa & retraites de bien-être.

  • Salons et installations d'affaires.

  • Boutique de détail et de restauration sur Coral Drive.

  • Club et zones de jeux pour enfants.

  • Vélo & pistes de jogging.

  • Technologie Smart-home et design écologique.

Lieu principal:

  • 5 min → Yas Island (Ferrari World, Yas Mall, Etihad Arena)

  • 15 min → Aéroport international d'Abou Dhabi

  • 15 min → Ile Saadiyat (Louvre Abu Dhabi, plages de sable blanc)

  • 20 min → Abu Dhabi Centre-ville

  • 50 min → Dubaï

Faits saillants de l'investissement :

  • Résidences limitées en bord de mer à Abu Dhabi.

  • Admissibilité au visa d'or (à partir de l'investissement AED 2M).

  • Forte demande de location en raison de la proximité de Yas & Saadiyat.

  • Style de vie haut de gamme associé à un design durable.

  • Fort potentiel d'appréciation du capital.

Localisation sur la carte

Abou Dabi, Émirats arabes unis

Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
