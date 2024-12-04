Complexe résidentiel The Beach House – Fahid Island by Aldar

The Beach House – Fahid Island par Aldar.

Exclusive Seaside Living in Abu Dhabi.

Aperçu du projet :

Bienvenue à la Beach House de l'île Fahid, un développement balnéaire historique par Aldar Properties.

Situé entre Yas Island et l'île de Saadiyat, ce projet allie design contemporain, vie en bord de mer de luxe et durabilité pour créer un nouveau niveau de vie à Abu Dhabi.

Fahid Island est la première île au monde à atteindre :

Fitwel Certification 3 étoiles (environnement de vie sain).

Estidama 3 Perles (normes de construction durables).

Leed Platinum (précertifié) (classe verte internationale la plus élevée).

Types d'unités, tailles et prix:

Type d'unitéTaille (approx.) Prix de départ (€)

1 Chambre ~ 74 m2 à partir de 820.000€

2 chambres ~ 113 m2 à partir de 960.000€

3 chambres ~ 183 m2 à partir de 1.430.000€

Toutes les unités offrent une vue sur la mer ou un accès direct à la plage.

Plan de paiement et achèvement

10% sur réservation

65% pendant la construction

25% à la remise

Remise : 2029 (Q2–Q4)

Principales caractéristiques et commodités :

Accès privé direct à la plage et promenades.

2 piscines à débordement avec vue panoramique sur la mer.

Centres de fitness de pointe.

Spa & retraites de bien-être.

Salons et installations d'affaires.

Boutique de détail et de restauration sur Coral Drive.

Club et zones de jeux pour enfants.

Vélo & pistes de jogging.

Technologie Smart-home et design écologique.

Lieu principal:

5 min → Yas Island (Ferrari World, Yas Mall, Etihad Arena)

15 min → Aéroport international d'Abou Dhabi

15 min → Ile Saadiyat (Louvre Abu Dhabi, plages de sable blanc)

20 min → Abu Dhabi Centre-ville

50 min → Dubaï

Faits saillants de l'investissement :