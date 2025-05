La résidence se compose de 2 bâtiments résidentiels (9 et 13 étages) et un centre d'affaires, et dispose d'un centre de remise en forme, jardins paysagés, une cuisine d'été, gazeboes et une aire de jeux pour enfants.

Achèvement - décembre 2024.

Autoroute - 3 km

Station de métro - 7 km

Centre commercial - 10 km

Aéroport international - 20 km

Emplacement et infrastructure à proximité