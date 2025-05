Il y a plus que des maisons dans ce complexe. Il ya des jardins luxuriants, des enfants joyeux, balcons de terrasse spacieuse pour se détendre avec plaisir, et beaucoup plus. Il n'y a que 342 familles, nature et bonheur. Dans les maisons de hauteur basse, vos portes s'ouvrent au jardin, terrasses et balcons.

Caractéristiques

Piscine et piscine pour enfants

Club sportif

Pistes cyclables et jogging

Parking privé et espace de rangement pour 2 voitures

Chauffage au sol

Climatisation

Station de métro - 1,9 km

15 Temmuz Şehitler Pont de Köprüsü - 14 km

Pont FSM - 15 km

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité