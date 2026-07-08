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Appartement dans un nouvel immeuble Cekmekoy Istanbul Homes Project

Cekmekoy, Turquie
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ID: 347
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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Çekmeköy

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Pourquoi cette propriété La zone de projet est l'une des zones les plus belles et les plus calmes du côté anatolien pour ceux qui cherchent à vivre loin de l'agitation. Vivez au cœur de la forêt dans des maisons luxueuses et saines qui allient les avantages de la ville et le charme de la nature. Les maisons sont conçues selon les systèmes de tremblements de terre, avec un système de ventilation conforme aux normes de santé pendant la pandémie de Corona. Il est proche des meilleurs centres de santé et d'éducation d'Istanbul, publics et privés.

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Cekmekoy, Turquie
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