  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Bahcelievler
  4. Complexe résidentiel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!

Complexe résidentiel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!

Bahcelievler, Turquie
depuis
$450,000
BTC
5.3526604
ETH
280.5558172
USDT
444 908.0276238
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
10 1
Laisser une demande
ID: 27456
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Bahcelievler

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Polski Polski
Русский Русский

Pour les investisseurs:

Revenu locatif garanti de 7 % par an - à partir de 31 500 USD par an.

Cette condition est initialement précisée dans le contrat d'achat et de vente et fait partie intégrante du contrat.
Cela signifie que vous ne perdrez pas l'argent investi en aucune circonstance, et votre revenu est garanti.

Appartements entièrement meublés!
Deux appartements 2+1 & 1+1 pour 450 000 USD sont en vente pour obtenir la citoyenneté turque.

Géré par - Ascott Hôtels et Appartements desservis

Le complexe est situé presque à la jonction de trois districts, Kucukcekmece, Bahcelievler, Bakirkoy, le quartier des affaires de Basın Ekspres, à 5 minutes en voiture de la ligne Metrobus de la principale route E5 et TEM.

Le complexe dispose de 2 blocs, qui sont combinés l'un avec l'autre et sont situés sur un territoire de 29 962 m2, 17 étages avec un parking souterrain, un total de 167 appartements de différents aménagements de 1 + 1 à 3 + 1 et une superficie de 81 et 1 à 234 m2, ainsi que 7 locaux commerciaux.

L'emplacement central est un excellent facteur pour les investisseurs d'investir dans ce projet, étant donné le loyer élevé et le segment populaire.

La région est caractérisée par des infrastructures urbaines développées, la présence d'établissements d'enseignement publics et privés.

Achèvement de la construction: décembre 2025.

Infrastructure:

  • Sauna et Hamam
  • Piscine intérieure
  • Salle de fitness
  • Terrains de jeux
  • Zone piétonne avec jardin vert
  • Parking intérieur
  • Zone paysagère confortable
  • Surveillance vidéo 7/24

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Bahcelievler, Turquie

Revue vidéo de complexe résidentiel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stylish furnished apartment in Demirtas
Demirtas, Turquie
depuis
$166,566
Immeuble Istanbul Basaksehir apartment Compound
Basaksehir, Turquie
depuis
$169,327
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a fitness room close to the sea, Oba, Turkey
Oba, Turquie
depuis
$538,343
Complexe résidentiel One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$90,000
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Life 9.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$87,904
Vous regardez
Complexe résidentiel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Bahcelievler, Turquie
depuis
$450,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Ölüdeniz, Turquie
depuis
$413,662
Nous proposons des appartements meublés avec terrasses et une vue sur les montagnes.La résidence comprend 4 grandes piscines, un restaurant et un bar.Achèvement - mai 2024.Installations et équipement dans la maison ClimatisationAvantages Revenu locatif élevé garanti.Emplacement et infrastruc…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Quartier résidentiel The Lumos - Luxury apartments in modern building
Quartier résidentiel The Lumos - Luxury apartments in modern building
Quartier résidentiel The Lumos - Luxury apartments in modern building
Quartier résidentiel The Lumos - Luxury apartments in modern building
Quartier résidentiel The Lumos - Luxury apartments in modern building
Quartier résidentiel The Lumos - Luxury apartments in modern building
Quartier résidentiel The Lumos - Luxury apartments in modern building
Mahmutlar, Turquie
depuis
$171,904
Excellent location complex in Mahmutlar, contemporary exterior design close to beach and shops. The complex located in Alanya Mahmutar and walking distance to beaches, restaurants, shops and public transport. It is only 25 Km from Alanya airport and the Airport shuttle bus station is close t…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Complex in the popular tourist area of ​​Avsallar
Quartier résidentiel Complex in the popular tourist area of ​​Avsallar
Quartier résidentiel Complex in the popular tourist area of ​​Avsallar
Quartier résidentiel Complex in the popular tourist area of ​​Avsallar
Quartier résidentiel Complex in the popular tourist area of ​​Avsallar
Afficher tout Quartier résidentiel Complex in the popular tourist area of ​​Avsallar
Quartier résidentiel Complex in the popular tourist area of ​​Avsallar
Alanya, Turquie
depuis
$127,060
The project consists of 4 blocks with a total of 234 apartments on an area of ​​13,000 m2.   1 + 1 apartments 1442 + 1 apartments 642 + 1 apartments 183 + 1 apartments 184 + 1 apartments 8   Open poolChildren playgroundPrivate pool with water slidesTurkish Bath (hamam)Massage RoomSaunaFitnes…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller