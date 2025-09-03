  1. Realting.com
  3. Complexe résidentiel Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.

Complexe résidentiel Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.

, Turquie
depuis
$415,000
11
ID: 27541
Dernière actualisation: 03/09/2025

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Ce projet est situé dans le quartier de Bagcilar, à proximité de la station de métro Yenimahalle, centres commerciaux, écoles, universités et hôpitaux.

Le complexe est construit sur un terrain de 49 000 m2, dont 65% d'espace vert, se compose de 17 blocs, un total de 754 appartements avec des aménagements de 2 + 1 à 4 + 1, avec une superficie de 122 m2 à 208 m2, ainsi que 50 locaux commerciaux.

Tous les appartements sont livrés entièrement finis, qui seront réalisés selon les normes de qualité les plus élevées à partir de matériaux de haut niveau, des unités de cuisine et des salles de bains entièrement équipées.

Date d'achèvement : août 2024.

Infrastructure:

  • 2 piscines semi-olympiques
  • Salle de fitness
  • Hammam turc et sauna
  • Aire de jeux pour enfants
  • Parc avec aires de loisirs
  • Terrains sportifs
  • Magasins et restaurants
  • Stationnement
  • Surveillance vidéo 7/24

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

