Appartement dans un nouvel immeuble Ispartakule Istanbul Apartments Project

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Why this property؟
Its location in Ispartakule, the newest district of Bahcesehir, is considered one of the most attractive areas for investors.
An area served by the most important transport routes, the TEM and E5 highways, and the new metro station.
It is close to Turkey's largest medical city. Also, it is near the Istanbul Water Canal, more than 100,000 housing and investment units are expected to be built on its banks.
The project complies with the conditions for getting Turkish citizenship, a ready title deed of ownership, and various installment offers.
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Avcilar, Turquie
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