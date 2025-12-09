  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Pattaya
  4. Villa CHARIN PATTAYA

Villa CHARIN PATTAYA

Pattaya, Thaïlande
depuis
$924,237
;
7
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33047
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Chonburi
  • Région
    Nong Pla Lai
  • Ville
    Pattaya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Oasis scandinave au cœur de la Thaïlande : élégance, confort et attrait pour l'investissement !
Installation ! Mobilier complet !

CHARIN Pattaya est un village haut de gamme combinant des lignes épurées de design scandinave, fonctionnalité et détente tropicale. Grandes villas avec finitions design, panneaux solaires et terrasses privées offrent non seulement un logement, mais un style de vie - calme, élégant et respectueux de l'environnement.

Installations du complexe: panneaux solaires 10 kW, Pent Suite au deuxième étage, espace fitness, buanderie, espace de travail, places de parking + chargeur EV, terrasse de jardin et espace vert.

Emplacement idéal:
A quelques minutes des plages de Pattaya, des restaurants et des divertissements, mais un coin calme et privé entouré par la nature. Un accès rapide aux autoroutes principales rend cet endroit pratique pour vivre et louer.

- plages: 10 min - Jomtien, 15 min - Wongamat ( plage élite de North Pattaya);
5-7 minutes - Central Festival Pattaya, Terminal 21, Thepprasit Night Market
Clubs de golf: 10-15 minutes - Siam Country Club, Phoenix Golf
7 min - Hôpital de Bangkok Pattaya.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Pattaya, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Villa Larimar Villa Phuket
Ban Nai Trok, Thaïlande
depuis
$424,003
Villa Qnity by Wallaya
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$757,815
Villa THE SCENEVANAR
Pattaya, Thaïlande
depuis
$1,10M
Villa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$808,490
Villa Trisara
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$3,60M
Vous regardez
Villa CHARIN PATTAYA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$924,237
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Villa Louvre Villa – Phuket
Villa Louvre Villa – Phuket
Villa Louvre Villa – Phuket
Villa Louvre Villa – Phuket
Villa Louvre Villa – Phuket
Afficher tout Villa Louvre Villa – Phuket
Villa Louvre Villa – Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$685,471
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 343–379 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !*À qui cela s'adresse-t-il : Parfait pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe moderne et d'isolement à Phuket. Idéal pour les familles et les particuliers qui apprécient le confort et les avantages de l'investissement.À propos de l'emplacem…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Afficher tout Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Kamala, Thaïlande
depuis
$1,38M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 450–575 m²
3 objets immobiliers 3
Distance à la mer : 1000 m, Développeur fiableÀ propos du complexe:Le complexe se compose de 16 villas privées avec piscine, livrées avec travaux de finition, plomberie intégrée, mobilier, et système de climatisation La sécurité et la vidéosurveillance 24 h/24 sont en place. Le paquet comple…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Anchan Horizon
Villa Anchan Horizon
Villa Anchan Horizon
Villa Anchan Horizon
Villa Anchan Horizon
Afficher tout Villa Anchan Horizon
Villa Anchan Horizon
Thalang, Thaïlande
depuis
$1,27M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 723 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Idéal pour ceux qui rêvent d'une vie luxueuse à Phuket avec accès à des normes élevées de confort et d'intimité. Un endroit parfait pour des vacances en famille et une opportunité d'investissement.À propos de l'emplacement :…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Realting.com
Aller