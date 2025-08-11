  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Pattaya
  4. Villa LAVENDER VILLA

Villa LAVENDER VILLA

Pattaya, Thaïlande
depuis
$615,127
;
20
Adresse
Paramètres
Description
Médias
ID: 27398
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2025

Emplacement

  Pays
    Thaïlande
  État
    Chonburi
  Région
    Nong Pla Lai
  Ville
    Pattaya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Русский Русский

Elite boutique village Lavande Villa à Pattaya!
15 villas exclusives avec piscines privées dans le style du luxe contemporain !
Rendement de location: 7-9% par an !
Des calendriers de paiement individuels pour le Client sont possibles!
Les meubles et équipements intégrés sont inclus dans le prix!

Équipements : plafonds de 5 mètres, vitraux, cascade près de la piscine, cuisine ouverte, mobilier Miele intégré, système de maison intelligente, panneaux solaires, système de recyclage de l'eau, zone fermée avec aménagement paysager, salle de fitness, espace de réception invités (Lobby), café Self-Service, Wi-Fi dans les espaces publics, système de reconnaissance des voitures par numéro, oran 24/7 et caméras de surveillance.

Lieu:

2 minutes pour les écoles et hôpitaux internationaux
- à 5 minutes du Festival Central et de la plage de Jomtien;
La CEE est un domaine d'investissement prometteur.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Pattaya, Thaïlande

