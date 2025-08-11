Villa LAVENDER VILLA

Elite boutique village Lavande Villa à Pattaya!

15 villas exclusives avec piscines privées dans le style du luxe contemporain !

Rendement de location: 7-9% par an !

Des calendriers de paiement individuels pour le Client sont possibles!

Les meubles et équipements intégrés sont inclus dans le prix!

Équipements : plafonds de 5 mètres, vitraux, cascade près de la piscine, cuisine ouverte, mobilier Miele intégré, système de maison intelligente, panneaux solaires, système de recyclage de l'eau, zone fermée avec aménagement paysager, salle de fitness, espace de réception invités (Lobby), café Self-Service, Wi-Fi dans les espaces publics, système de reconnaissance des voitures par numéro, oran 24/7 et caméras de surveillance.

Lieu:

2 minutes pour les écoles et hôpitaux internationaux

- à 5 minutes du Festival Central et de la plage de Jomtien;

La CEE est un domaine d'investissement prometteur.

