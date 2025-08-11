Villa Baan mae residence 69

Projet Premium dans un village fermé !

Sentez l'épitome de l'élégance suburbaine à Baan Mae Residence 69, situé dans le quartier calme de Toongklom-Talman 27 à Pattaya. Ce projet résidentiel de première classe combine le charme de la vie rurale avec les commodités d'un style de vie urbain, offrant un cadre idyllique pour les familles et les professionnels.

Installations: Les maisons ont trois chambres, quatre salles de bains et des espaces de vie modernes et ouverts avec leurs propres jardins, une piscine privée. La sécurité et la vidéosurveillance fonctionnent également sur le territoire du complexe.

Lieu:

Situé dans un quartier calme mais accessible de Toongklom-Talman, le projet est dans un emplacement isolé et central. La région est célèbre pour son atmosphère calme et son environnement naturel magnifique, ce qui en fait un refuge idéal de l'agitation du centre de Pattaya. Les marchés locaux, les écoles internationales et les installations médicales sont à proximité, et les zones commerçantes et les plages de Pattaya sont à quelques minutes.

* Le coût peut varier selon le cours.