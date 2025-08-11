  1. Realting.com
Villa Baan mae residence 69

Pattaya, Thaïlande
depuis
$524,358
14
ID: 27399
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2025

Emplacement

  Pays
    Thaïlande
  État
    Chonburi
  Région
    Nong Pla Lai
  Ville
    Pattaya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  Nombre d'étages
    2
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Projet Premium dans un village fermé !

Sentez l'épitome de l'élégance suburbaine à Baan Mae Residence 69, situé dans le quartier calme de Toongklom-Talman 27 à Pattaya. Ce projet résidentiel de première classe combine le charme de la vie rurale avec les commodités d'un style de vie urbain, offrant un cadre idyllique pour les familles et les professionnels.

Installations: Les maisons ont trois chambres, quatre salles de bains et des espaces de vie modernes et ouverts avec leurs propres jardins, une piscine privée. La sécurité et la vidéosurveillance fonctionnent également sur le territoire du complexe.

Lieu:
Situé dans un quartier calme mais accessible de Toongklom-Talman, le projet est dans un emplacement isolé et central. La région est célèbre pour son atmosphère calme et son environnement naturel magnifique, ce qui en fait un refuge idéal de l'agitation du centre de Pattaya. Les marchés locaux, les écoles internationales et les installations médicales sont à proximité, et les zones commerçantes et les plages de Pattaya sont à quelques minutes.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Pattaya, Thaïlande

