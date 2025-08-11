  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Pattaya
  4. Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA

Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA

Pattaya, Thaïlande
depuis
$1,23M
;
13
Laisser une demande
Adresse Adresse
Paramètres Paramètres
Description Description
Médias Médias
ID: 27389
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Chonburi
  • Région
    Nong Pla Lai
  • Ville
    Pattaya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Villas exclusives premium au cœur de Pattaya !
Mobilier complet ! Installation !

Harmony Hills Villas est un complexe fermé de seulement 8 villas de luxe avec des plans réfléchis, une technologie intelligente et un design impeccable. Les résidences spacieuses allient intimité, confort et haut niveau de vie – idéal pour ceux qui apprécient l'élégance et la fonctionnalité.

Caractéristiques principales des villas: 3 étages avec ascenseur, aménagement ouvert, étude, salle à vin, salon de toit, piscine privée à débordement avec vue sur la montagne, sauna, jardin du ciel et terrasse au bord de l'eau, salle spacieuse avec bar, smart home (Smart Home) et système de sécurité premium, toit solaire, chargement EV, serrures numériques, salle du personnel, 4 places de stationnement, portail automatique

Emplacement idéal:

- à 5 minutes de l'autoroute;
10 minutes des plages de Jomtien et de Central Pattaya;
Terminal 21, Festival central, Écoles internationales, Hôpital de Bangkok
Proche du Siam Country Club, Phoenix Golf

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Pattaya, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Bang Sare, Thaïlande
depuis
$266,182
Villa Ananda Pool Villa
Thalang, Thaïlande
depuis
$799,262
Villa Unique Eco Viva
Chalong, Thaïlande
depuis
$493,027
Villa Isola Palms Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,53M
Villa Clover Residence Phase 3
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$1,07M
Vous regardez
Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$1,23M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Villa Pavara
Villa Pavara
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$910,985
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 372 m²
4 objets immobiliers 4
Villas luxueux dans le style thaïlandais Le projet offre un choix incroyable de 16 villas luxueuses exclusives avec une piscine. C'est un endroit avec une situation sereine et pittoresque. Une douce pente vallonnée, décorée de verdure luxuriante, crée une vue envoûtante des montagnes. Néanm…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa NATURALE VILLA
Villa NATURALE VILLA
Choeng Thale, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Investment - attractive object! Yield from 7%! Installment plan! Near numerous beaches! Naturale Cherng Talay - a refuge that combines modern tropical aesthetics with the elegance of an international standard, carefully designed for family holidays. From a cozy seawater pool to exquisite …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Thalang, Thaïlande
depuis
$822,447
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Surface 112 m²
1 objet immobilier 1
Bienvenue à Anchan, une communauté résidentielle de luxe dans le quartier pittoresque de Thalang à Phuket. Notre profonde connaissance de Phuket influence notre développement de produits et la sélection de sites, garantissant des opportunités d'investissement de premier ordre. Avec plus de d…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Realting.com
Aller