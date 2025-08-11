Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA

Villas exclusives premium au cœur de Pattaya !

Mobilier complet ! Installation !

Harmony Hills Villas est un complexe fermé de seulement 8 villas de luxe avec des plans réfléchis, une technologie intelligente et un design impeccable. Les résidences spacieuses allient intimité, confort et haut niveau de vie – idéal pour ceux qui apprécient l'élégance et la fonctionnalité.

Caractéristiques principales des villas: 3 étages avec ascenseur, aménagement ouvert, étude, salle à vin, salon de toit, piscine privée à débordement avec vue sur la montagne, sauna, jardin du ciel et terrasse au bord de l'eau, salle spacieuse avec bar, smart home (Smart Home) et système de sécurité premium, toit solaire, chargement EV, serrures numériques, salle du personnel, 4 places de stationnement, portail automatique

Emplacement idéal:

- à 5 minutes de l'autoroute;

10 minutes des plages de Jomtien et de Central Pattaya;

Terminal 21, Festival central, Écoles internationales, Hôpital de Bangkok

Proche du Siam Country Club, Phoenix Golf

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!

* Le coût peut varier selon le cours.