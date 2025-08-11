  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Pattaya
  4. Villa THE SYLVA PATTAYA

Villa THE SYLVA PATTAYA

Pattaya, Thaïlande
depuis
$1,30M
;
16
Laisser une demande
Adresse Adresse
Paramètres Paramètres
Description Description
Médias Médias
ID: 27395
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Chonburi
  • Région
    Nong Pla Lai
  • Ville
    Pattaya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Villas de luxe entourées de la nature de Pattaya !
Les installations sont disponibles jusqu'à ce que la construction soit terminée!

Le Sylva Pattaya est un projet unique d'Arneja Estates, où le luxe moderne est harmonieusement combiné avec l'intimité de la forêt tropicale. Chaque villa est conçue pour ceux qui apprécient l'intimité, l'esthétique et l'unité avec la nature, offrant un niveau inégalé de confort et de design.

Caractéristiques principales des villas: 5+1 chambre (la cabine est transformée en une chambre supplémentaire), cuisine thaïlandaise séparée, buanderie, salle de ménage, piscine privée avec eau de mer (4.5×9,7 m), terrasse sur le toit avec bar et vue panoramique, jardin confortable et zones de détente, système de maison intelligente, parking couvert pour 3 voitures, vidéosurveillance et sécurité 24h/24

Emplacement idéal:

7 minutes pour l'école internationale française
- 15 minutes pour Jomtien Beach;
- 20 minutes pour Nong Nooch Garden et le lac Mabprachan;
30 minutes pour Central Festival et Terminal 21.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Pattaya, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Villa Akra collection Layan
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$821,797
Villa Botanica Grand Avenue
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,39M
Villa Proxima Phuket Villas
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$438,246
Villa Banyan Tree Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,32M
Villa Katalux Beach Villas
Karon, Thaïlande
depuis
$1,37M
Vous regardez
Villa THE SYLVA PATTAYA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$1,30M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Villa The Wynn
Villa The Wynn
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$918,061
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Seamlessly Blending Nature with Contemporary Comfort Our villas epitomise the concept of modern tropical design. Combining aesthetic appeal with functionality, the core ethos is to seamlessly blend the natural beauty of Phuket’;s tropical climate with contemporary living. Recognizing t…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Botanica Four Seasons
Villa Botanica Four Seasons
Thalang, Thaïlande
depuis
$587,866
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 305–380 m²
11 objets immobiliers 11
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !*À qui cela s'adresse-t-il : Un choix parfait pour ceux qui recherchent un mélange de luxe et de tranquillité dans l'un des endroits les plus pittoresques de Phuket. Idéal pour les familles, les amateurs de golf, les vacanciers actifs et tous ceux q…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Karon, Thaïlande
depuis
$1,37M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 6
Surface 792–803 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Parfaitement adapté aux acheteurs exigeants en quête d'isolement et de luxe, ainsi qu'aux investisseurs en quête d'un revenu locatif stable.Emplacement : Situées à seulement 500 mètres de la magnifique plage de Kata sur l'îl…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Realting.com
Aller