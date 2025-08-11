Villa THE SYLVA PATTAYA

Villas de luxe entourées de la nature de Pattaya !

Les installations sont disponibles jusqu'à ce que la construction soit terminée!

Le Sylva Pattaya est un projet unique d'Arneja Estates, où le luxe moderne est harmonieusement combiné avec l'intimité de la forêt tropicale. Chaque villa est conçue pour ceux qui apprécient l'intimité, l'esthétique et l'unité avec la nature, offrant un niveau inégalé de confort et de design.

Caractéristiques principales des villas: 5+1 chambre (la cabine est transformée en une chambre supplémentaire), cuisine thaïlandaise séparée, buanderie, salle de ménage, piscine privée avec eau de mer (4.5×9,7 m), terrasse sur le toit avec bar et vue panoramique, jardin confortable et zones de détente, système de maison intelligente, parking couvert pour 3 voitures, vidéosurveillance et sécurité 24h/24

Emplacement idéal:

7 minutes pour l'école internationale française

- 15 minutes pour Jomtien Beach;

- 20 minutes pour Nong Nooch Garden et le lac Mabprachan;

30 minutes pour Central Festival et Terminal 21.

* Le coût peut varier selon le cours.