Villa MADCHA LE VILLA

Villas de luxe au cœur du nord de Pattaya !

Madcha Le Villa est un projet exclusif qui allie design moderne, intimité et un niveau de vie élevé. Chaque villa est conçue avec une attention impeccable au détail, offrant des espaces de loisirs spacieux, des finitions élégantes et une technologie de pointe.

Caractéristiques de la villa: une chambre du personnel, une piscine privée avec un système de sel et un jacuzzi, des terrasses confortables et des espaces de détente, sécurité 24/7, parking.

Emplacement idéal:

- zone prestigieuse de Naklua dans le nord de Pattaya;

- à quelques minutes des meilleures plages avec des couchers de soleil pittoresques;

- à proximité des centres commerciaux, restaurants, divertissements;

Écoles internationales et institutions médicales.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!

* Le coût peut varier selon le cours.