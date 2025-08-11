  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Pattaya
  4. Villa MADCHA LE VILLA

Villa MADCHA LE VILLA

Pattaya, Thaïlande
depuis
$521,353
;
30
ID: 27390
ID: 27390
Dernière actualisation: 11/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Chonburi
  • Région
    Nong Pla Lai
  • Ville
    Pattaya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Русский Русский

Villas de luxe au cœur du nord de Pattaya !

Madcha Le Villa est un projet exclusif qui allie design moderne, intimité et un niveau de vie élevé. Chaque villa est conçue avec une attention impeccable au détail, offrant des espaces de loisirs spacieux, des finitions élégantes et une technologie de pointe.

Caractéristiques de la villa: une chambre du personnel, une piscine privée avec un système de sel et un jacuzzi, des terrasses confortables et des espaces de détente, sécurité 24/7, parking.

Emplacement idéal:

- zone prestigieuse de Naklua dans le nord de Pattaya;
- à quelques minutes des meilleures plages avec des couchers de soleil pittoresques;
- à proximité des centres commerciaux, restaurants, divertissements;
Écoles internationales et institutions médicales.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Pattaya, Thaïlande

