  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Pattaya
  4. Villa ATMOS PRIME VILLA

Villa ATMOS PRIME VILLA

Pattaya, Thaïlande
depuis
$398,399
;
15
Laisser une demande
Adresse Adresse
Paramètres Paramètres
Description Description
Médias Médias
ID: 27396
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Chonburi
  • Région
    Nong Pla Lai
  • Ville
    Pattaya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Villas exclusives au bord du lac Mabprachan!
Installations disponibles !

Atmos Prime Villa est un complexe de 8 villas de luxe de style tropical moderne, situé dans le prestigieux quartier de Pong, à côté du pittoresque lac Mabprachan. Chaque villa allie design élégant, intimité et technologie avancée, créant l'espace parfait pour vivre et investir.

Caractéristiques principales des villas: 5 chambres, 6 salles de bains, salon et salle à manger, cuisine européenne moderne + mini-bar, bureau ou espace invité supplémentaire, piscine privée, terrasse avec un espace de loisirs, maison intelligente, vidéosurveillance 24/7 et sécurité, parking pour 2-3 voitures.

Emplacement idéal:

- à 5 minutes de l'hôpital Thammasart;
10-15 minutes pour les écoles internationales, restaurants, centres de fitness;
- 20 minutes au centre de Pattaya;
- sortie pratique de l'autoroute (à Bangkok - 1,5 heure).

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Pattaya, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Villa The Menara Hill
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$744,269
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Phuket, Thaïlande
depuis
$1,63M
Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$1,23M
Villa Cendana Villas Layan
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$948,035
Villa Saturdays
Rawai, Thaïlande
depuis
$520,988
Vous regardez
Villa ATMOS PRIME VILLA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$398,399
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Chalong, Thaïlande
depuis
$908,008
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villa de luxe avec 3 chambres et une piscine privée dans la région de Chalong, Phuket. Le complexe Star Silas Villas est un endroit où vous pouvez profiter du confort et du luxe entouré d'une belle nature. Chacune des 16 villas de ce complexe unique est une combinaison harmonieuse de conce…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa NATURALE VILLA
Villa NATURALE VILLA
Choeng Thale, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Investment - attractive object! Yield from 7%! Installment plan! Near numerous beaches! Naturale Cherng Talay - a refuge that combines modern tropical aesthetics with the elegance of an international standard, carefully designed for family holidays. From a cozy seawater pool to exquisite …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Thalang, Thaïlande
depuis
$501,781
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Introducing Asherah Villas Phase 1-2, a luxurious residential project in the heart of Thalang, Phuket, that captures the essence of contemporary elegance and tropical allure. This exclusive development covers an expansive 11,200 sqm, featuring 20 carefully crafted villas designed for those s…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Realting.com
Aller