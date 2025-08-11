Villa ATMOS PRIME VILLA

Villas exclusives au bord du lac Mabprachan!

Installations disponibles !

Atmos Prime Villa est un complexe de 8 villas de luxe de style tropical moderne, situé dans le prestigieux quartier de Pong, à côté du pittoresque lac Mabprachan. Chaque villa allie design élégant, intimité et technologie avancée, créant l'espace parfait pour vivre et investir.

Caractéristiques principales des villas: 5 chambres, 6 salles de bains, salon et salle à manger, cuisine européenne moderne + mini-bar, bureau ou espace invité supplémentaire, piscine privée, terrasse avec un espace de loisirs, maison intelligente, vidéosurveillance 24/7 et sécurité, parking pour 2-3 voitures.

Emplacement idéal:

- à 5 minutes de l'hôpital Thammasart;

10-15 minutes pour les écoles internationales, restaurants, centres de fitness;

- 20 minutes au centre de Pattaya;

- sortie pratique de l'autoroute (à Bangkok - 1,5 heure).

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!

* Le coût peut varier selon le cours.