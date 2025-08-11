Villa ENGEL HAUS

Village résidentiel moderne ENGEL HAUS dans la région de Rong Po!

Un choix fiable pour la famille, les investisseurs ou ceux qui recherchent une vie tranquille à 10 minutes de la ville!

Certaines maisons sont prêtes à déménager dans 2-3 mois!

Infrastructure du village: piscine, salle de fitness, parc et espaces verts, sécurité et vidéosurveillance.

Équipements: Smart Home, climatiseurs (toutes les chambres), hotte et équipement dans la cuisine, chauffe-eau, pompe et réservoir d'eau, bouclier électrique et connexion au réseau, préparation des terminaux pour la machine à laver et les appareils ménagers, étanchéité du toit.

Lieu:

Grand centre commercial avec supermarché Big C Extra Bangplee - 3 km;

- Hôpital de Bangplee - 3 km;

- cafés de rue avec nourriture thaïlandaise, KFC, McDonald's - 3 km;

- Aéroport de Suvarnabhumi - 5 km.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!

* Le coût peut varier selon le cours.