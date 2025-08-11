  1. Realting.com
Villa ENGEL HAUS

Pattaya, Thaïlande
depuis
$188,972
;
19
ID: 27380
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Chonburi
  • Région
    Nong Pla Lai
  • Ville
    Pattaya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Village résidentiel moderne ENGEL HAUS dans la région de Rong Po!
Un choix fiable pour la famille, les investisseurs ou ceux qui recherchent une vie tranquille à 10 minutes de la ville!
Certaines maisons sont prêtes à déménager dans 2-3 mois!

Infrastructure du village: piscine, salle de fitness, parc et espaces verts, sécurité et vidéosurveillance.

Équipements: Smart Home, climatiseurs (toutes les chambres), hotte et équipement dans la cuisine, chauffe-eau, pompe et réservoir d'eau, bouclier électrique et connexion au réseau, préparation des terminaux pour la machine à laver et les appareils ménagers, étanchéité du toit.

Lieu:
Grand centre commercial avec supermarché Big C Extra Bangplee - 3 km;
- Hôpital de Bangplee - 3 km;
- cafés de rue avec nourriture thaïlandaise, KFC, McDonald's - 3 km;
- Aéroport de Suvarnabhumi - 5 km.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Pattaya, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
