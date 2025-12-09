  1. Realting.com
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN

Pattaya, Thaïlande
depuis
$618,206
;
8
ID: 33046
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Chonburi
  • Région
    Nong Pla Lai
  • Ville
    Pattaya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

À propos du complexe

Русский Русский

Villas de luxe avec piscines privées au coeur de Pattaya!
La vie de luxe dans une communauté fermée premium!

Zensiri Estate est un projet exclusif de 26 villas modernes dans le prestigieux quartier Jomtien. Chaque villa allie design élégant, intimité et technologie avancée, créant l'espace parfait pour vivre et investir.

Principales caractéristiques du projet: cuisine européenne avec îlot et cuisine thaïlandaise en option, salles de bains premium, dressing, piscine privée 8×4 m (avec eau salée), option jacuzzi et panneaux solaires, garage double avec portails automatiques, climatisation, recharge EV pour véhicules électriques, sécurité 24 heures sur 24 et surveillance vidéo

Lieu:

- 2,5 km de la plage de Jomtien;
- 900 m aux commerces et aux marchés;
- 5 km de la rue Walking;
- Accès rapide à la route Suhumvit;
- près des écoles internationales, des clubs de golf, des restaurants.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Pattaya, Thaïlande

Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Pattaya, Thaïlande
depuis
$618,206
