Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA

Pattaya, Thaïlande
$337,059
15
ID: 27394
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Chonburi
  • Région
    Nong Pla Lai
  • Ville
    Pattaya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Nombre d'étages
    1
    1

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

L'harmonie nordique à Pattaya ! Villas modernes d'un étage avec piscine!

Célestial Villa est un projet exclusif combinant minimalisme scandinave, fonctionnalité et confort tropical. Des villas confortables avec piscines privées sont situées dans la prestigieuse région de Nong Pru, offrant l'équilibre parfait entre le calme de la nature et la disponibilité des équipements urbains.

Principales caractéristiques des villas: intérieurs lumineux dans le style nordique avec des matériaux naturels, piscine privée avec jacuzzi, terrasses confortables pour la détente, zone verte autour de la villa, entrée barrière et sécurité, un parking pratique.

Emplacement idéal:

- le quartier calme de Nong Prue à Pattaya Est;
5 minutes pour Makro, Terminal 21, marchés
Près des écoles et hôpitaux internationaux.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Pattaya, Thaïlande

Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$337,059
