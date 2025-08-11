Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA

L'harmonie nordique à Pattaya ! Villas modernes d'un étage avec piscine!

Célestial Villa est un projet exclusif combinant minimalisme scandinave, fonctionnalité et confort tropical. Des villas confortables avec piscines privées sont situées dans la prestigieuse région de Nong Pru, offrant l'équilibre parfait entre le calme de la nature et la disponibilité des équipements urbains.

Principales caractéristiques des villas: intérieurs lumineux dans le style nordique avec des matériaux naturels, piscine privée avec jacuzzi, terrasses confortables pour la détente, zone verte autour de la villa, entrée barrière et sécurité, un parking pratique.

Emplacement idéal:

- le quartier calme de Nong Prue à Pattaya Est;

5 minutes pour Makro, Terminal 21, marchés

Près des écoles et hôpitaux internationaux.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!

* Le coût peut varier selon le cours.