Villa larelana villa huay yai

Pattaya, Thaïlande
depuis
$354,613
;
16
ID: 27400
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Chonburi
  • Région
    Nong Pla Lai
  • Ville
    Pattaya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    1

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Русский Русский

Villas modernes d'un étage avec terrasse sur le toit!
Les élégantes villas de 1 étage dans le quartier calme de Huai Yai (Pataya) sont idéales pour des vacances en famille ou un investissement avec une piscine privée et une terrasse panoramique.

Villa Larelana a été conçue avec tous les besoins en tête, combinant organiquement fonctionnalité et esthétique. Cette magnifique villa possède un style unique caractérisé par un design minimaliste et une attention aux détails. La villa est un refuge idéal pour les familles pour socialiser, se détendre et profiter du temps ensemble, créant une atmosphère de bonheur et de joie.

Équipements : 3 chambres, 4 salles de bains, cuisines européennes et thaïlandaises, piscine privée avec jacuzzi, terrasse sur le toit, parking pour 2-4 voitures, sécurité 24h/24.

Lieu: Huai Yai:

- 10 minutes pour Dongtan Beach
- 15 minutes pour Central Pattaya
- à proximité: clubs de golf, restaurants, SPA

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Pattaya, Thaïlande

Villa larelana villa huay yai
Pattaya, Thaïlande
depuis
$354,613
