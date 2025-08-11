Villa larelana villa huay yai

Villas modernes d'un étage avec terrasse sur le toit!

Les élégantes villas de 1 étage dans le quartier calme de Huai Yai (Pataya) sont idéales pour des vacances en famille ou un investissement avec une piscine privée et une terrasse panoramique.

Villa Larelana a été conçue avec tous les besoins en tête, combinant organiquement fonctionnalité et esthétique. Cette magnifique villa possède un style unique caractérisé par un design minimaliste et une attention aux détails. La villa est un refuge idéal pour les familles pour socialiser, se détendre et profiter du temps ensemble, créant une atmosphère de bonheur et de joie.

Équipements : 3 chambres, 4 salles de bains, cuisines européennes et thaïlandaises, piscine privée avec jacuzzi, terrasse sur le toit, parking pour 2-4 voitures, sécurité 24h/24.

Lieu: Huai Yai:

- 10 minutes pour Dongtan Beach

- 15 minutes pour Central Pattaya

- à proximité: clubs de golf, restaurants, SPA

* Le coût peut varier selon le cours.