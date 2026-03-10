Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Umm al-Qaywayn
  4. Residencial
  5. Estudio
  6. Vistas al mar

Estudios del mar en venta en Umm al-Qaywayn, Emiratos Árabes Unidos

Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 5/15
AMRA - La primera estación de bienestar de inversión con servicio completo y vistas al mar a…
$188,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Umm al-Qaywayn, Emiratos Árabes Unidos

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir