  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Ras al-Jaima
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Jardín

Adosados con Jardín en Venta en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos

Mina Al arab
3
No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Propiedades similares áreas circundantes

Puede ver las propiedades en venta en otras secciones de nuestro portal
Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 412 m²
Si usted está buscando invertir en una suite ático de planta completa en una ubicación frent…
$17,75M
Casa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Casa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 445 m²
Este apartamento de 4 dormitorios en Ixora ofrece una mezcla perfecta de lujo y confort. El …
$1,99M
Apartamento en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Inspirado en las propiedades curativas de la turquesa, Chic Tower es donde el bienestar y la…
$350,397
TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 366 m²
Situado en una de las últimas parcelas de Dubai Water Canal, Cavalli Couture es un desarroll…
$4,80M
Apartamento 1 habitacion en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitacion
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Inspirado en las propiedades curativas de la turquesa, Chic Tower es donde el bienestar y la…
$467,196
Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 303 m²
Características de la propiedad: * 3 dormitorios en suite * Armario incorporado * Ampliar di…
$5,86M
Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 199 m²
Este extraordinario apartamento de 3 dormitorios en Celadon 2 en City Walk ofrece una experi…
$1,99M
Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Piso 7/15
Apartamentos en el proyecto PASSO de Omniyat en la prestigiosa isla de Palm Jumeirah! Comple…
$1,12M
Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Espacios soleados, cocinas excepcionales, y impresionantes accesorios y acabados están dispo…
$1,64M
Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 141 m²
Inspirado en las propiedades curativas de la turquesa, Chic Tower es donde el bienestar y la…
$934,393
Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Este apartamento de 2 dormitorios en Address The Bay in Dubai Harbour ofrece una experiencia…
$2,34M
Apartamento 1 habitacion en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitacion
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Entra en este moderno apartamento de 1 dormitorio en Residences 15. La sala de estar y comed…
$468,450
