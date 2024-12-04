  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Dubái
  4. Complejo residencial The Best Location

Complejo residencial The Best Location

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$603,000
BTC
7.1725650
ETH
375.9447951
USDT
596 176.7570160
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
17 1
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 28033
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Wynwood de Imtiaz es un proyecto residencial ultramoderno en las islas de Dubai, creando un ambiente de estilo resort dentro de la metrópoli. El proyecto cuenta con apartamentos de 1-4 dormitorios y duplexs que van desde 55 hasta 330 m2. Todas las residencias están diseñadas con énfasis en comodidad, vistas e infraestructura premium. El complejo se encuentra a sólo 5 minutos del club de yates, la playa y el campo de golf de las Islas Dubái, a 15 minutos del aeropuerto y a 20 minutos del centro de Dubai. Las comodidades incluyen una piscina de infinito panorámico en la azotea, gimnasio, jacuzzi, áreas de yoga, piscina infantil, patio verde, escalera de Whisper Steps diseñador, y estacionamiento VIP.

Traducido con DeepL.com (versión gratuita)

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Tiendas de comestibles

Reseña en vídeo de complejo residencial The Best Location

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New project Interstellar Tower with swimming pools and co-working spaces, JVT, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$303,354
Complejo residencial New complex of furnished apartments Fairway Residences with swimming pools and views of the golf course, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$501,076
Edificio de apartamentos The Astera by Aston Martin Darglobal
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$474,698
Complejo residencial Binghatti Hills
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$264,625
Complejo residencial Sky Gardens
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$523,453
Está viendo
Complejo residencial The Best Location
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$603,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial Greenside Residence
Complejo residencial Greenside Residence
Complejo residencial Greenside Residence
Complejo residencial Greenside Residence
Complejo residencial Greenside Residence
Mostrar todo Complejo residencial Greenside Residence
Complejo residencial Greenside Residence
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$427,367
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 22
Se ofrecen a la venta apartamentos en el nuevo complejo Greenside Residence en Green Heart. ¡Dubái! ¡Los apartamentos están equipados con electrodomésticos de cocina! ¡Para la vida y la inversión (ROI - 6,4% en $)! ¡Cuotas sin intereses! Fecha de vencimiento: 3 trimestres. 2027 Servicios: …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial MARINA GATE
Barrio residencial MARINA GATE
Barrio residencial MARINA GATE
Barrio residencial MARINA GATE
Barrio residencial MARINA GATE
Mostrar todo Barrio residencial MARINA GATE
Barrio residencial MARINA GATE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$451,712
DYNAMIC DUBAI Dubai, uno de los siete Emiratos de los EAU, se ha convertido en una ciudad cosmopolita en menos de medio siglo, Es uno de los centros comerciales y culturales más importantes del Golfo y uno de los lugares más emocionantes del mundo. Es el hogar del puerto de Jebel Ali, el pue…
Agencia
Address Property
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in Astoria complex by Segrex for residence visa with yields starting from 4.9%, in quiet area of JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial Apartments in Astoria complex by Segrex for residence visa with yields starting from 4.9%, in quiet area of JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial Apartments in Astoria complex by Segrex for residence visa with yields starting from 4.9%, in quiet area of JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial Apartments in Astoria complex by Segrex for residence visa with yields starting from 4.9%, in quiet area of JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial Apartments in Astoria complex by Segrex for residence visa with yields starting from 4.9%, in quiet area of JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial Apartments in Astoria complex by Segrex for residence visa with yields starting from 4.9%, in quiet area of JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial Apartments in Astoria complex by Segrex for residence visa with yields starting from 4.9%, in quiet area of JVC, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$175,369
El complejo residencial consta de estudios y apartamentos con 1-3 dormitorios.Cada apartamento tiene armarios empotrados / walk-in, cocina equipada y baños con acabados cerámicos de alta calidad.Deducción de los ingresos de alquiler:- Gastos de servicio: 38,1 dólares anuales por m2 (o 13 AED…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Emiratos Árabes Unidos
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
04.12.2024
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
17.10.2024
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
02.10.2024
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
26.02.2024
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
Mostrar todas las publicaciones