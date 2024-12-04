Complejo residencial The Best Location

Wynwood de Imtiaz es un proyecto residencial ultramoderno en las islas de Dubai, creando un ambiente de estilo resort dentro de la metrópoli. El proyecto cuenta con apartamentos de 1-4 dormitorios y duplexs que van desde 55 hasta 330 m2. Todas las residencias están diseñadas con énfasis en comodidad, vistas e infraestructura premium. El complejo se encuentra a sólo 5 minutos del club de yates, la playa y el campo de golf de las Islas Dubái, a 15 minutos del aeropuerto y a 20 minutos del centro de Dubai. Las comodidades incluyen una piscina de infinito panorámico en la azotea, gimnasio, jacuzzi, áreas de yoga, piscina infantil, patio verde, escalera de Whisper Steps diseñador, y estacionamiento VIP.

