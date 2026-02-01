Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Business Bay
  4. Comercial
  5. Oficina

Oficinas en Venta en Business Bay, Emiratos Árabes Unidos

bienes raíces comerciales
4
Oficina Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Oficina 133 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 133 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 133 m²
Piso 1/37
Oficina amueblada 58 m2 en Dubai Silencio HQ por Rove en Business Bay.Invertir en bienes raí…
$1,81M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Oficina 429 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 429 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 429 m²
Piso 3/73
Espacio de oficina en Lumena Alta – oficinas de clase empresarial en la zona prometedora de …
$6,94M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Oficina 69 m² en Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 69 m²
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Área 69 m²
Piso 6/29
Oficinas Clase A+ para Inversión en Dubai Business Bay con Ventaja de Ubicación Central Este…
$707,668
Dejar una solicitud
Oficina 66 m² en Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 66 m²
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Área 66 m²
Piso 8/32
Espacios Móviles Totalmente Amueblados para Propiedades Comerciales con Servicios Completos …
$902,069
Dejar una solicitud
Oficina 38 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 38 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 38 m²
Piso 1/28
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$356,311
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir