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Casas en Venta en Odesa Raion, Ucrania

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Odesa
396
Lymanka
250
Oleksandrivka
7
Velíkodolínske
7
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1 105 propiedades total found
Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 677 m²
ALET COURT FOR my COURT IN THE RIVER 124A; 677 m 2 to124; EXACTSTORY Hay una hermosa casa d…
$1,20M
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Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 227 m²
La casa en Odessa. La zona de la ciudad, la ciudad de Mizzkowska, Sovignon 1 en el centro. V…
$385,000
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Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 200 m²
No 1165. . . Venta de 2 - x piso casa en r - no st. Dmitry Donsky. El área total de 200 metr…
$150,000
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 500 m²
12915 Venta 4 - x casa de piso con una parcela en acres 5 en el pueblo de Tsarskoye - 2. El …
$310,000
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Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 459 m²
26296 Venderé una lujosa mansión en Tairov. El área total es de 459 metros cuadrados. Se rea…
$680,000
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Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 180 m²
12326 Venta 3 - x piso casa en Tairov. Casa de tres pisos con reparación de diseño. La casa …
$310,000
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Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 170 m²
30264. Venderé una casa elegante cerca del mar en la zona de Dacha Kovalevsky. A 10 minutos …
$240,000
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 650 m²
16659. Casa de tres plantas en Sauvignon en una parcela de 15 acres con una superficie total…
$765,000
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Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 412 m²
20192 Ofrecemos a la venta una casa cerca del Nuevo Mercado. Separar edificio de tres planta…
$450,000
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 45 m²
No 6437 Venta 2 - x casa de campo en Sauvignon. Hay una hermosa vista del mar. Cambio comple…
$25,000
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Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 538 m²
37125... En venta casa de 2 plantas en la región de Kiev. Superficie total de 538 m2. Compl…
$210,000
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Casa en Burlacha Balka, Ucrania
Casa
Burlacha Balka, Ucrania
Área 76 m²
37398 Nueva casa junto al mar en primera línea - Sauvignon-3, Cooperativa Otrada Ofrecemos …
$88,000
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 93 m²
22722. Venderé una casa en Chervon Farm. Superficie total de 93 metros cuadrados El diseño g…
$58,000
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Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 408 m²
30551. Venderé una casa en el pueblo de la cabaña de la OEAIS, en la calle Dmitry Donskoy. L…
$750,000
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Casa en Usatove, Ucrania
Casa
Usatove, Ucrania
Área 230 m²
38054 Venderé una casa de dos pisos en Usatovo. Situado en una parcela de 8 acres. En la pri…
$95,000
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Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 160 m²
29187 Una casa de 2 plantas en una parcela de 10 acres con un acto estatal en Lenposelka est…
$115,000
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Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 236 m²
29256. Venderé una amplia casa de 3 plantas para 16 pt. Fuente 2 minutos a la playa Gold Coa…
$320,000
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 700 m²
En 15909 venderé una casa de 2 pisos con una reparación clásica de palacio en una parcela de…
$1,19M
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 98 m²
No 2814 Ofrecemos para la venta 2 - x piso casa de pueblo en Sauvignon en la calle. Beregova…
$110,000
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Casa en Lisky, Ucrania
Casa
Lisky, Ucrania
Área 137 m²
En 14834 venderé una moderna casa de 3 pisos con una nueva reparación. La casa está equipada…
$110,000
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Casa en Tairove, Ucrania
Casa
Tairove, Ucrania
Área 122 m²
No 4560. Venta 2 - casa de muerte en el Instituto Tairovo. La superficie total de la casa es…
$70,000
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Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 180 m²
31306. Venderé la casa en la calle Levitan. Superficie total de 180 metros cuadrados 4 dormi…
$125,000
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 265 m²
La casa es de hormigón aerado de 2 plantas. S=265 metros cuadrados. Garaje h-3, área 30 metr…
$420,000
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Casa en Avanhard, Ucrania
Casa
Avanhard, Ucrania
Área 433 m²
16070 Ofrecemos a la venta una casa en el Vanguard. Dos pisos residenciales y un sótano ( sa…
$200,000
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Casa en Burlacha Balka, Ucrania
Casa
Burlacha Balka, Ucrania
Área 300 m²
New House 300 sq. 7,5 acres. Reparaciones de diseño. 1a planta: cocina-estudio, dormitorio, …
$1,10M
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Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 300 m²
26386 Venderé una casa de dos pisos en Lenposelka. Área total de 300 metros cuadrados. Se re…
$170,000
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Casa en Lisky, Ucrania
Casa
Lisky, Ucrania
Área 97 m²
24550 Venderé una casa de 2 plantas en Leski. La superficie total es de 97 metros cuadrados.…
$69,999
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 150 m²
34354 Venderé una casa de dos pisos en el Golden Hill. Superficie total de 150 m2. Planeada …
$145,000
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Casa en Tairove, Ucrania
Casa
Tairove, Ucrania
Área 280 m²
26828 Venderé una nueva casa con reparaciones de diseño en una parcela de 6 acres. El área t…
$280,000
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Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 220 m²
37529 Casa moderna y funcional con un diseño reflexivo, totalmente listo para vivir cómoda. …
$170,000
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Parámetros de las propiedades en Odesa Raion, Ucrania

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