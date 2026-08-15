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Casas en Venta en Odesa, Ucrania

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396 propiedades total found
Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 677 m²
ALET COURT FOR my COURT IN THE RIVER 124A; 677 m 2 to124; EXACTSTORY Hay una hermosa casa d…
$1,20M
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Casa en Odesa, Ucrania
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Odesa, Ucrania
Área 600 m²
8546. . . Ofrecemos a la venta 3 - x casa de piso en r - no 10 cucharadas. Fontana. El área …
$950,000
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Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 70 m²
16602 Venderé una parcela con una casa en la calle Fontana. Forma correcta. Una parcela de 5…
$210,000
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Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 350 m²
25005 Venderé una casa en Tolbukhin. Superficie total de 350 m2. Doce habitaciones, con acce…
$250,000
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Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 60 m²
34925 Venderé mi casa de 60 m2 con un patio trasero y una zona cerrada para estacionamiento.…
$35,000
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Casa en Odesa, Ucrania
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Odesa, Ucrania
Área 500 m²
29609. Venderé una lujosa casa de 2 plantas, edificios modernos, en la Fuente. Completado en…
$1,60M
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Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 1 664 m²
14554 Venta de un edificio de 2 pisos en Primorsky Boulevard. El edificio está hecho en el e…
$4,50M
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Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 105 m²
36336 Venderé la casa en la séptima estación de Fontana, cerca de Arcadia y el mar. La casa …
$240,000
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Casa en Odesa, Ucrania
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Odesa, Ucrania
Área 70 m²
21544 Ofrezco una casa en el distrito de Vuzovsky. La superficie total de 70 metros cuadrado…
$85,000
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Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 68 m²
24559 Venderé la casa. Kotovsky. Superficie total de 68 m2. La condición permitirá a los nue…
$75,000
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Casa en Odesa, Ucrania
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Odesa, Ucrania
Área 90 m²
18475 Ofrecemos a la venta una casa en Malinovsky distrito. Una casa de conchas y hormigón a…
$47,000
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Casa en Odesa, Ucrania
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Odesa, Ucrania
Área 374 m²
35970. En venta una amplia casa en el distrito de Kiev, el distrito de Tavria Vuzovskaya Of…
$430,000
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Casa en Odesa, Ucrania
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Odesa, Ucrania
Área 170 m²
29977. Venta de una casa de 2 plantas en el Dacha. Fabricado en materiales de alta calidad. …
$265,000
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Casa
Odesa, Ucrania
Área 250 m²
27693. Venderé una nueva casa de 2 plantas en una cooperativa cerrada en la Fuente. La casa…
$450,000
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Área 210 m²
28339 Venderé una casa en Lenposelka. Superficie total de 210 m2. Dos pisos para tu diseño. …
$45,000
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Área 396 m²
21407 Venta de una casa de cuatro pisos con una parcela en Lustdorf Road. La superficie tota…
$345,000
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Área 815 m²
24938. Venderé una mansión lujosa cerca del mar durante 9 pt. Fuente. Superficie total de 81…
$1,10M
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Odesa, Ucrania
Área 600 m²
Ofrecemos para la venta una casa de ladrillo elegante y espaciosa situada en una zona tranqu…
$3,00M
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Área 200 m²
27351 Venderé una casa de 2 plantas en Kovalevsky Dacha. Superficie total de 200 m2. Amplia …
$250,000
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Odesa, Ucrania
Área 640 m²
15859 Venderé una casa de 2 plantas con una parcela de 11 acres. La casa ha sido reformada e…
$133,250
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Odesa, Ucrania
Área 70 m²
33427 Venderé una casa en el área de Perespy. Superficie total de 70 m2. Planeado para 2 dor…
$41,000
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Área 170 m²
30264. Venderé una casa elegante cerca del mar en la zona de Dacha Kovalevsky. A 10 minutos …
$240,000
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Odesa, Ucrania
Área 240 m²
No 3817. . . Venta 3 - x piso casa en 10 tbsp. Fontana. El área total de 240 metros cuadrado…
$520,000
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Odesa, Ucrania
Área 145 m²
24039 Serviré una casa de dos pisos en Slobodka. El área total es de 145 metros cuadrados. L…
$130,000
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Odesa, Ucrania
Área 420 m²
Mansión elegante en el bulevar francés: la historia de la comodidad Espero que estés honrad…
$1,50M
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Odesa, Ucrania
Área 233 m²
24319 Venderé una casa en un complejo cerrado en Lviv. Superficie total de 233 m2. Renovacio…
$350,000
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Odesa, Ucrania
Área 140 m²
33290. En venta una casa moderna en la calle Maria Demchenko, Odessa. La casa de dos planta…
$305,000
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Odesa, Ucrania
Área 650 m²
38368 Venderé una amplia casa de tres pisos en Kotovsky. La superficie total es de 680 metro…
$115,000
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Odesa, Ucrania
Área 250 m²
25886. Venderé la casa en la Fuente. Diseño del autor en estilo español. Reparación moderna …
$670,000
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Odesa, Ucrania
Área 64 m²
17233 Venderé una caja de una casa en una parcela de 2 acres en el distrito de Primorsky. Pl…
$18,000
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